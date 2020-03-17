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В Старобине местная жительница с ножом напала на школьницу

17.03.2020 — Разное | Слуцк Город  
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Источник материала: Слуцк Город


Иллюстративное фото.

РОСК возбуждено уголовное по ч. 3 ст. 339 УК («Особо злостное хулиганство») по факту нападения на улице 56-летней женщины на четвероклассницу, сообщает Лидер-Пресс со ссылкой на Солигорский РОВД. 

С колото-резаной раной на руке девочку доставили в больницу. Саму нападавшую, которая является инвалидом 2 группы по психическому заболеванию, направили для лечения в РНПЦ психического здоровья.

Лидер-Пресс

 
 
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В Старобине женщина с ножом напала на четвероклассницу. Нападавшую отправили в РНПЦ психического здоровья и возбудили уголовное дело.
 
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