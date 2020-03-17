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Супруги Федуловы из Цели Осиповичского района отметили золотой юбилей совместной жизни

17.03.2020 — Разное | Асiповiцкi край  
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Источник материала: Асiповiцкi край

В пятидесятый раз для них поют скворцы

Их детство прошло в украинском городе Жмеринка, что в Винницкой области. Одна улица, дома через дорогу. Учились в разных школах, а после 8 классов Юрий, который старше Валентины на 3 года, поступил в Одесское мореходное училище, чтобы получить специальность машиниста, после чего ушел в дальнее плавание. Через год был призван в армию, отслужил положенный срок, вернулся — и снова в рейс. Ходил на Кубу, в страны Персидского залива, Италию, Грецию. Пока он отсутствовал, Валентина с отличием окончила школу и поступила в медучилище.

В очередной отпуск моряк летел как на крыльях: целый год не видел родных. И о симпатичной соседке не забыл. Вот во время побывки Юрий и принял решение жениться. Свадьбу      сыграли в первый день весны, а вскоре молодой муж отправился в очередное плавание.

После получения диплома Валентина работала в детском саду. Через два года в семье родилась дочь Оксана. А еще три спустя моряк окончательно «вышел на сушу» и поехал в школу прапорщиков в Чите. А Валентина приобрела еще и педагогическое образование.

Женщине пришлось научиться не только ждать, но и переезжать. Сначала мужа направили в Монголию, где семья прожила четыре года. Затем пески и пустыни сменились гористо-лесистым ландшафтом Прикарпатья, куда перевели Юрия Ивановича. Как нитка за иголкой, за ним последовали жена и дочь.

Служба во Львовском учебном центре больше всего запомнилась тем, что семья пополнилась: родился долгожданный сын Валентин. Уже в новом составе перебрались в город Домбовар в Венгрии. И везде приходилось обживаться с нуля, заведомо зная, что и это место осваивается ненадолго. Такова судьба семьи военного.

А спустя положенный срок Федуловы возвратились из Венгрии. Последним местом «дислокации» стала Цель, где супруги осели, на сей раз надолго.

Супруги Федуловы из Цели Осиповичского района отметили золотой юбилей совместной жизни

Дети выросли и создали собственные семьи. Родились внучки Настя и Надя. 2018 год стал знаменательным для этой замечательной семьи: на свет появилась правнучка Маргарита.

А счастливые Валентина и Юрий продолжают оставаться молодыми. Всё так же радостно светятся их глаза. И для этого есть причина: в нынешнем марте они отметили юбилей семейной жизни. 50 зим и лет идут рука об руку, радостно встречая рассветы и с благодарностью провожая закаты, улыбаясь родным и желая добра всем  окружающим.

 
 
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В пятидесятый раз для них поют скворцы Их детство прошло в украинском городе Жмеринка, что в Винницкой области. Одна улица, дома через дорогу. Учились в разных...
 
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