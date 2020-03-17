Супруги Федуловы из Цели Осиповичского района отметили золотой юбилей совместной жизни

Источник материала: Асiповiцкi край

В пятидесятый раз для них поют скворцы

Их детство прошло в украинском городе Жмеринка, что в Винницкой области. Одна улица, дома через дорогу. Учились в разных школах, а после 8 классов Юрий, который старше Валентины на 3 года, поступил в Одесское мореходное училище, чтобы получить специальность машиниста, после чего ушел в дальнее плавание. Через год был призван в армию, отслужил положенный срок, вернулся — и снова в рейс. Ходил на Кубу, в страны Персидского залива, Италию, Грецию. Пока он отсутствовал, Валентина с отличием окончила школу и поступила в медучилище.

В очередной отпуск моряк летел как на крыльях: целый год не видел родных. И о симпатичной соседке не забыл. Вот во время побывки Юрий и принял решение жениться. Свадьбу сыграли в первый день весны, а вскоре молодой муж отправился в очередное плавание.

После получения диплома Валентина работала в детском саду. Через два года в семье родилась дочь Оксана. А еще три спустя моряк окончательно «вышел на сушу» и поехал в школу прапорщиков в Чите. А Валентина приобрела еще и педагогическое образование.

Женщине пришлось научиться не только ждать, но и переезжать. Сначала мужа направили в Монголию, где семья прожила четыре года. Затем пески и пустыни сменились гористо-лесистым ландшафтом Прикарпатья, куда перевели Юрия Ивановича. Как нитка за иголкой, за ним последовали жена и дочь.

Служба во Львовском учебном центре больше всего запомнилась тем, что семья пополнилась: родился долгожданный сын Валентин. Уже в новом составе перебрались в город Домбовар в Венгрии. И везде приходилось обживаться с нуля, заведомо зная, что и это место осваивается ненадолго. Такова судьба семьи военного.

А спустя положенный срок Федуловы возвратились из Венгрии. Последним местом «дислокации» стала Цель, где супруги осели, на сей раз надолго.





Дети выросли и создали собственные семьи. Родились внучки Настя и Надя. 2018 год стал знаменательным для этой замечательной семьи: на свет появилась правнучка Маргарита.

А счастливые Валентина и Юрий продолжают оставаться молодыми. Всё так же радостно светятся их глаза. И для этого есть причина: в нынешнем марте они отметили юбилей семейной жизни. 50 зим и лет идут рука об руку, радостно встречая рассветы и с благодарностью провожая закаты, улыбаясь родным и желая добра всем окружающим.