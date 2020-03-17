Песков: В планах Путина телефонного разговора с Лукашенко нет









цитирует Пескова RIAKremlinpool. "Насколько мне известно, вчера разговора не было. Будет ли разговор сегодня, мне пока неизвестно. Пока в планах президента нет", -Пескова RIAKremlinpool.





передает слова Песков Пул №3 ПРи этом он заметил, что считает несправедливой критику Лукашенко в связи с закрытием Россией границы. "Мы понимаем эмоциональный настрой, но считаем критику несправедливой", -слова Песков Пул №3









"Может, они уже по новой Конституции живут? Кто его знает", - "пошутил" Лукашенко, сказав, что из-за возникшей ситуации запланирован его телефонный разговор с Путиным.







