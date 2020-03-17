Пока бушует коронавирус: как покупать валюту не выходя из дома

Источник материала: Myfin

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1. Заполнить заявку

Заполнить на сайте Банка Дабрабыт заявку на открытие счета юридического лица или ИП и прислать по электронной почте или Viber копии документов; специалист банка приедет с готовым пакетом документов для открытия счета;



2. Активировать учетную запись

Активировать учетную запись с электронным ключом ГосСУОК (если его нет, банк выдаст свою ЭЦП) в Интернет-банке, открыть онлайн нужное количество дополнительных счетов в иностранных валютах для операций покупки-продажи и депозитный счет для накопления заработанного;

3. Подключиться к площадке

Подключиться к электронной торговой площадке и мгновенно выставлять заявки на биржевые торги, получать в режиме онлайн поток котировок по валютным парам, совершать расчеты по заключенным сделкам до 15:30.

Банк Дабрабыт занял первое место в рейтинге участников торгов на биржевом валютном рынке Беларуси по объему торгов по итогам 2019 года. Общий оборот превысил 2 млрд. долларов США. Банк также был самым крупным игроком биржевого рынка за весь 2018 год.

Одним из важных факторов, обеспечивших лидерство банка, стал запуск первого в стране сервиса по удаленной торговле валютами на бирже в режиме онлайн. Компании и индивидуальные предприниматели могут использовать банковский биржевой торговый терминал удаленно в автоматическом режиме для оформления заявок на покупку/продажу иностранной валюты на БВФБ.

Высокие позиции среди участников валютных торгов Банка Дабрабыт являются результатом целенаправленной работы банка по обеспечению наиболее привлекательных для клиентов условий по покупке и продаже иностранной валюты.