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С ноги! Посмотрите, как разъяренный тренер минского «Динамо» вел себя в подтрибунке «Борисов-Арены»
Источник материала: Tut.by
Главный тренер минского «Динамо» Сергей Гуренко выместил свою злость на двери судейской комнаты после поражения от БАТЭ на «Борисов-Арене» в ответном четвертьфинальном матче Кубка Беларуси. Видео инцидента появилось в
Напомним, тот матч закончился
Судья правильно разобрался в моменте, а позже и
После финального свистка Сергей Гуренко вышел на поле и что-то очень эмоционально доказывал судьям.
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Эмоции Сергея Гуренко после «классико» в Борисове.
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