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С ноги! Посмотрите, как разъяренный тренер минского «Динамо» вел себя в подтрибунке «Борисов-Арены»

17.03.2020 11:31 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Главный тренер минского «Динамо» Сергей Гуренко выместил свою злость на двери судейской комнаты после поражения от БАТЭ на «Борисов-Арене» в ответном четвертьфинальном матче Кубка Беларуси. Видео инцидента появилось в телеграм-канале «Родны футбол».


Напомним, тот матч закончился поражением «Динамо» от БАТЭ со счетом 2:3, а во втором тайме, при счете 2:2, судья отменил гол минчан в ворота борисовчан.

Открыть/скачать видео (2.56 МБ)

Судья правильно разобрался в моменте, а позже и АБФФ объяснила, почему рефери был прав.

После финального свистка Сергей Гуренко вышел на поле и что-то очень эмоционально доказывал судьям.

Открыть/скачать видео (9.14 МБ)

 
 
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