С ноги! Посмотрите, как разъяренный тренер минского «Динамо» вел себя в подтрибунке «Борисов-Арены»

Источник материала: Tut.by

Главный тренер минского «Динамо» Сергей Гуренко выместил свою злость на двери судейской комнаты после поражения от БАТЭ на «Борисов-Арене» в ответном четвертьфинальном матче Кубка Беларуси. Видео инцидента появилось в телеграм-канале «Родны футбол» .





Напомним, тот матч закончился поражением «Динамо» от БАТЭ со счетом 2:3 , а во втором тайме, при счете 2:2, судья отменил гол минчан в ворота борисовчан.

Судья правильно разобрался в моменте, а позже и АБФФ объяснила , почему рефери был прав.

После финального свистка Сергей Гуренко вышел на поле и что-то очень эмоционально доказывал судьям.