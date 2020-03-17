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Сотни тысяч бегоний и петуний украсят Брест в честь 75-летия Победы

17.03.2020 11:37 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В год 75-летия Победы Брест утонет в цветах и зелени. Город украсят 600 тысяч цветов и 17 тысяч деревьев, что почти вдвое больше, чем в 2019 году, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. К высадке приступили аномально рано – уже успели укоренить больше половины саженцев. А сейчас внимание брестских озеленителей приковано к цветам. 

Сотни тысяч бегоний и петуний украсят Брест в честь 75-летия Победы

Будущие обитатели городских клумб находятся в теплицах, где защищены от любых капризов погоды. На рассаде уже распустились первые бутоны. Бегония, петуния, сурфиния – все сорта максимально адаптированы к микроклимату южно-западного города.

Сотни тысяч бегоний и петуний украсят Брест в честь 75-летия Победы

Символичная цветовая палитра – малиновый, алый, бургунди и белый – подобрана неслучайно. В этом году акцент на главное торжество – 75-летие Победы. 

Сотни тысяч бегоний и петуний украсят Брест в честь 75-летия Победы

Оксана Гаргун, главный агроном УП «Коммунальник» Брестского ЖКХ:
Первые посадки мы будем выполнять в связи с аномально тёплой зимой по цветникам где-то с 15 апреля. Поэтому подготовлена цветовая гамма к празднованию этого мероприятия – 75-летия Победы. И основные цветники будут расположены ближе к крепости и во всех памятных местах.

Сотни тысяч бегоний и петуний украсят Брест в честь 75-летия Победы

В майские праздники радовать глаз брестчан и гостей города будут первые высаженные 150 тысяч цветов. Над концепцией живых композиций работают ландшафтные дизайнеры. Акцент сделают на вертикальном озеленении. 

Люди в материале: Оксана Гаргун

 
Теги: Брест
 
 
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Новости Беларуси. В год 75-летия Победы Брест утонет в цветах и зелени. Город украсят 600 тысяч цветов и 17 тысяч деревьев, что почти вдвое больше, чем в 2019...
 
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