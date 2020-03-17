ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Коронавирус | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Граница с Россией откроется не раньше 1 мая

17.03.2020 11:38 — Разное | Аргументы и факты  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Аргументы и факты

Граница с Россией откроется не раньше 1 мая
РИА Новости

Правительство России объявило о временном закрытии границ страны с 18 марта до 1 мая для въезда иностранцев и лиц без гражданства в целях предотвращения распространения коронавирусной инфекции. Это касается и граждан стран бывшего СССР, передает слова премьер-министра России Михаила Мишустина сайт радиостанции «Эхо Москвы».

Граница с Россией откроется не раньше 1 мая Иностранные посольства в РБ остановили прием заявок на визы

Такие меры, по словам Мишустина, соответствуют рекомендациям Всемирной организации здравоохранения, вызваны особыми обстоятельствами и носят временный характер.

Мишустин в течение последних двух суток провёл телефонные разговоры с премьер-министрами ряда стран, в том числе белорусским коллегой Сергеем Румасом, и сообщил им, что решение принято в целях обеспечения безопасности государства, защиты здоровья российских граждан и нераспространения коронавирусной инфекции в соответствии с российским законодательством и положениями применимых международных договоров.

Ограничения на въезд в Россию не будут применяться лишь в отношении водителей грузовиков, дипломатов, и постоянно проживающих в России граждан других стран.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Запретительные меры, по словам премьер-министра России Михаила Мишустина, соответствуют рекомендациям Всемирной организации здравоохранения, вызваны особыми...
 
Новости дня
Новости разные
 
Лукашенко обсуждает с Совмином итоги развития страны. Каких показателей удалось достичь правительству?
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

16.03.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
17.03.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика