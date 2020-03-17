Граница с Россией откроется не раньше 1 мая

Источник материала: Аргументы и факты

Правительство России объявило о временном закрытии границ страны с 18 марта до 1 мая для въезда иностранцев и лиц без гражданства в целях предотвращения распространения коронавирусной инфекции. Это касается и граждан стран бывшего СССР, передает слова премьер-министра России Михаила Мишустина сайт радиостанции «Эхо Москвы».

Такие меры, по словам Мишустина, соответствуют рекомендациям Всемирной организации здравоохранения, вызваны особыми обстоятельствами и носят временный характер.

Мишустин в течение последних двух суток провёл телефонные разговоры с премьер-министрами ряда стран, в том числе белорусским коллегой Сергеем Румасом, и сообщил им, что решение принято в целях обеспечения безопасности государства, защиты здоровья российских граждан и нераспространения коронавирусной инфекции в соответствии с российским законодательством и положениями применимых международных договоров.

Ограничения на въезд в Россию не будут применяться лишь в отношении водителей грузовиков, дипломатов, и постоянно проживающих в России граждан других стран.