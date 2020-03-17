«Где грань хамства? Государство само сделало учителя незащищенным»

Источник материала: Аргументы и факты

На мой взгляд, это общая проблема общества в целом. Изменились понятия морали, рамки поведения и отношение к старшему поколению, и, конечно, свою роль сыграло вопиющее реформирование образования в начале нулевых годов.

Неприятно видеть, как профессия учителя перестает быть уважаемой и все больше обесценивается. Безусловно, хамство учеников на уроках вызывает у учителя чувство незащищенности и бессилия, ему все труднее удерживать дисциплину в классе. Это сказывается на качестве школьного образования, в результате растет спрос на индивидуальных репетиторов, которым надо платить деньги. Равно как и в медицине: есть бесплатные врачи, есть платные, и разница в отношении к работе и результатах лечения очевидна.

Надо что-то делать

Законодательно защитить учителей от учеников вряд ли возможно без обратного эффекта. Трудно обозначить на бумаге, где грань хамства. Но реальные истории говорят: надо что-то делать, чтобы правильно и результативно развивать сотрудничество учителей, учеников, родителей. Пока конфликты можно скрывать - все тихо. Как только появляется скандальный случай - все хватаются за головы. Почему часто молчат руководители школ - это понятно: конфликты и правонарушения сказываются на имидже школьного учреждения. Если возникает конфликтная ситуация, первоначально ее надо решить на уровне класса совместно с психологами и социальными педагогами. Но так, чтоб виноватые поняли, где рамки, после которых начнется административная или уголовная ответственность. Однако часто в реальности виноватые (учителя или ученики) остаются безнаказанными, что порождает новую волну беспредела со стороны как одних, так и других. Каждый конфликт надо рассматривать с разных сторон, что и почему случилось на уроке. Каждый случай - это часть айсберга, и причины - глубокая, невидимая его часть, заключенная в характере ребенка, в его отношении к миру и к людям, в ситуации в семье, в окружении, в интересах и мотивации.

«Дайте учителю больше свободы - и результат будет налицо». Мнение читателя Подробнее

Личность

Конечно, важна личность учителя: как он ведет урок, умеет ли заинтересовать класс. Значение имеет все - методики, формы преподавания, наглядные пособия, голос, настроение, особенно уважение и искренность к ученикам и любовь к своей профессии.

В 90-х годах я приходила в ужас от американских фильмов, где ученики издевались над учителями, могли ударить или оскорбить, хамили и срывали уроки. А сейчас это стало реальностью у нас... Что делать? Почему вседозволенность учеников или, наоборот, агрессия учителей стали нормой? Посмотрите вокруг: такая модель поведения в целом везде! Мы видим такие примеры по телевидению, в Интернете, в магазине, в автобусе. На мой взгляд, в 80-90-х гг. информационное пространство было, что ли, добрее, моральнее. Я работала в школе с 1992 по 2002 г., и никогда не было проблем с учениками. Вспоминаю с благодарностью то время и всех своих учеников: мы слушали и слышали друг друга. Работа очень нравилась, воспоминания самые теплые. В то время многие мои однокурсники и друзья работали в школах, но после реформы образования практически все ушли в другие сферы.

Государство само сделало учителя незащищенным. Дайте достойную зарплату, пропагандируйте важность профессии учителя, запретите гаджеты на уроках, размещайте в СМИ позитивные контенты, развивайте сеть внешкольных секций, создайте условия для развития нового поколения - доброго, умного, творческого, перспективного, и, возможно, что-то изменится в лучшую сторону.

Татьяна Носова, Минск