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Премьер-министр рассказал про зарплаты бюджетников, пенсии, валютный рынок и «подушку безопасности»

17.03.2020 12:58 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Власти выполняют задачу по росту зарплат педагогическим работникам и врачам, заявил сегодня премьер-министр Сергей Румас на встрече с Александром Лукашенко. Об этом сообщает пресс-служба президента. Глава правительства рассказал также про рост пенсии и ситуацию на валютном и кредитно-депозитном рынках.


Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Сергей Румас на совещании упомянул, что при назначении нового состава правительства президентом в качестве основной ставилась задача обеспечить рост доходов граждан. «Результатом стал устойчивый рост благосостояния населения. Заработная плата по стране, начиная с марта прошлого года, устойчиво находится над отметкой в тысячу рублей. Ее размер на конец года составил 1240 рублей, — сказал Сергей Румас. — В бюджетном секторе, как и обещали, вышли на соотношение 80% при средней зарплате в 993 рубля. Выполняется задача по увеличению зарплат педагогическим работникам и врачам. Пенсии увеличились на 20%, а с учетом инфляции — на 13,4%. Это самый высокий темп за последние 5 лет».

По мнению премьер-министра, за год существенно улучшены качественные показатели развития. «Инфляция — на минимальном уровне. Получено оптимальное внешнеторговое сальдо с очередным рекордом по экспорту услуг, обеспечена устойчивость на валютном, кредитно-депозитном и финансовом рынках. Своевременно исполнены валютные обязательства государства, при этом золотовалютные резервы достигли рекордного уровня — 9,4 миллиарда долларов», — констатировал он.

Сергей Румас считает, что бюджет по итогам 2019 года исполнен лучше, чем планировали. «Это позволило не только обеспечить решение целого спектра ключевых задач социального блока, но и направить определенный объем средств в резерв на формирование так называемой „подушки безопасности“. Улучшено большинство показателей безопасности в экономической и денежно-кредитной сферах. Впервые за многие годы ситуация здесь оценивается как стабильная», — подчеркнул премьер-министр. Вместе с тем он обозначил и ряд существующих проблем, в числе которых — отсутствие запланированного экономического роста, его темпы ниже среднемировых.

 
 
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Власти выполняют задачу по росту зарплат педагогическим работникам и врачам, заявил сегодня премьер-министр Сергей Румас на встрече с Александром Лукашенко. Об...
 
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