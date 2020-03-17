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Мотоциклист получил тяжелые травмы в аварии в Волковысском районе
Источник материала: Tut.by
Мотоциклист получил тяжелые травмы в аварии, которая произошла 16 марта, около 17.00, в Волковысском районе. Об этом
Предварительно установлено, что 37-летний водитель мотоцикла ехал по деревне Дубовцы и врезался в попутный ГАЗ, водитель которого снижал скорость для остановки транспортного средства.
В результате ДТП мотоциклист получил тяжелую травму головы и был госпитализирован в реанимацию.
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Авария произошла днем 16 марта в деревне Дубовцы.
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