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Мотоциклист получил тяжелые травмы в аварии в Волковысском районе

17.03.2020 13:08 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Мотоциклист получил тяжелые травмы в аварии, которая произошла 16 марта, около 17.00, в Волковысском районе. Об этом сообщили в ГАИ УВД Гродненского облисполкома.


Предварительно установлено, что 37-летний водитель мотоцикла ехал по деревне Дубовцы и врезался в попутный ГАЗ, водитель которого снижал скорость для остановки транспортного средства.


В результате ДТП мотоциклист получил тяжелую травму головы и был госпитализирован в реанимацию.

 
 
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Авария произошла днем 16 марта в деревне Дубовцы.
 
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