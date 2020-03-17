Мотоциклист получил тяжелые травмы в аварии в Волковысском районе

Источник материала: Tut.by

Мотоциклист получил тяжелые травмы в аварии, которая произошла 16 марта, около 17.00, в Волковысском районе. Об этом сообщили в ГАИ УВД Гродненского облисполкома.





Предварительно установлено, что 37-летний водитель мотоцикла ехал по деревне Дубовцы и врезался в попутный ГАЗ, водитель которого снижал скорость для остановки транспортного средства.





В результате ДТП мотоциклист получил тяжелую травму головы и был госпитализирован в реанимацию.