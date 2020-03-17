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«Экспорт в 2019 году провалили, приток импорта увеличивается». На совещании у Александра Лукашенко обсуждают итоги развития страны
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Итоги развития страны обсуждают 17 марта на совещании у Президента, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Во Дворце Независимости – практически весь состав правительства, руководство регионов, парламента и Администрации Президента.
В 2019 в Беларуси удалось достичь роста доходов населения на 6 % и удержать инфляцию на уровне менее 5 %. Работать экономическому штабу приходилось в непростых условиях, при этом на треть нарастили золотовалютные резервы. С другой стороны – не достигли 4 из 7 важнейших показателей социально-экономического развития. А ведь по ним и оценивается эффективность работы правительства и Нацбанка. Как отметил Александр Лукашенко, устранение ключевых проблем, которые сдерживают рост экономики, идёт слишком медленно.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Экономика не достигла такой степени устойчивости, чтобы уверенно противостоять влиянию извне: политическим настроениям, внешним шокам и иного рода потрясениям.
Так быть не должно. Мы небольшая страна с открытой экономикой. Именно поэтому должны уметь гибко адаптироваться к объективным условиям, в которых живет окружающий нас мир, и уметь работать со всеми.
Это самая сложная задача из тех, что стоят перед системой государственных органов во главе с правительством. Однако в текущей пятилетке ощутимых результатов нет. Об этом свидетельствует тот факт, что в истекшем году традиционные сектора экономики не дали былой отдачи. Доля всех видов производства в валовом внутреннем продукте в шесть раз больше, чем у предприятий IT-сектора и связи. Но вклад в общий прирост экономики у них почти одинаков.
Тема внешних рынков сбыта уже набила оскомину. Я не буду говорить о том, что экспорт в 2019 году провалили, приток импорта увеличивается, а валовой внутренний продукт вырос только за счет внутреннего спроса.
Требует внимания финансовое состояние организаций реального сектора. Но возможные решения не должны затрагивать бюджет. Эффективность работы, прежде всего госсектора, выше не стала. Это существенная часть экономики, и необходимы решительные меры, чтобы они были ее локомотивом, а не тяжким грузом.
Беларуси нужно строить гибкую экономику – уверен Александр Лукашенко. Чтобы быстро адаптироваться к меняющимся условиям. Напомним, правительству поставлена задача по достижению к 2025 году ВВП в объеме свыше 230 миллиардов рублей.
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«Экспорт в 2019 году провалили, приток импорта увеличивается». На совещании у Александра Лукашенко обсуждают итоги развития страны
Новости Беларуси. Итоги развития страны обсуждают 17 марта на совещании у Президента, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Во Дворце Независимости –...
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