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Сверхмассивная черная дыра в центре нашей галактики становится более активной
Источник материала: Tut.by
Сверхмассивная черная дыра в центре нашей галактики становится более активной. Об этом сообщает Science Alert со ссылкой на препринт на
Стрелец A *, сверхмассивная черная дыра в центре Млечного Пути, не отличалась раньше особенной активностью. Но последние исследования зафиксировали следующее: материя, падающая в недра черной дыры, время от времени выбрасывает мощные вспышки, и со временем они становятся все ярче.
Французские и бельгийские астрофизики следят за активностью Стрельца А* на протяжении многих лет. В 2017-м они
Не так давно они представили новую работу, основанную на сборе данных за 2016−2018 годы, когда было зарегистрировано еще 14 рентгеновских вспышек Стрельца А*. Их анализ показал, что число и интенсивность самых слабых вспышек за это время не изменились, а самые яркие стали даже мощнее и чаще.
В целом за 2019 год команда зарегистрировала еще четыре ярких вспышки — это «беспрецедентно по сравнению с историческими данными». Так, в прошлом году черная дыра в 75 раз превышала свою обычную яркость в ближнем инфракрасном диапазоне. Поэтому исследователи продолжат изучение этого космического объекта.
К счастью, Стрелец А* находится на расстоянии 26 000 световых лет от Земли, поэтому мы можем не волноваться.
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К счастью, Стрелец А* находится на расстоянии 26 000 световых лет от Земли.
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