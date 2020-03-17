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Сверхмассивная черная дыра в центре нашей галактики становится более активной

17.03.2020 15:16 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Сверхмассивная черная дыра в центре нашей галактики становится более активной. Об этом сообщает Science Alert со ссылкой на препринт на arXiv.


Изображение: NASA/CXC/MIT/F. Baganoff, R. Shcherbakov et al.

Стрелец A *, сверхмассивная черная дыра в центре Млечного Пути, не отличалась раньше особенной активностью. Но последние исследования зафиксировали следующее: материя, падающая в недра черной дыры, время от времени выбрасывает мощные вспышки, и со временем они становятся все ярче.

Французские и бельгийские астрофизики следят за активностью Стрельца А* на протяжении многих лет. В 2017-м они опубликовали результаты анализа рентгеновского излучения черной дыры, собранные с 1999 по 2015 год. За это время было зафиксировано в общей сложности 107 вспышек, причем их интенсивность стала нарастать с 2014 года.

Не так давно они представили новую работу, основанную на сборе данных за 2016−2018 годы, когда было зарегистрировано еще 14 рентгеновских вспышек Стрельца А*. Их анализ показал, что число и интенсивность самых слабых вспышек за это время не изменились, а самые яркие стали даже мощнее и чаще.

В целом за 2019 год команда зарегистрировала еще четыре ярких вспышки — это «беспрецедентно по сравнению с историческими данными». Так, в прошлом году черная дыра в 75 раз превышала свою обычную яркость в ближнем инфракрасном диапазоне. Поэтому исследователи продолжат изучение этого космического объекта.

К счастью, Стрелец А* находится на расстоянии 26 000 световых лет от Земли, поэтому мы можем не волноваться.

 
 
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К счастью, Стрелец А* находится на расстоянии 26 000 световых лет от Земли.
 
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