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Парламентарии получили более 600 предложений по изменению КоАП. Рассказываем какие

17.03.2020 15:09 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Парламентарии Беларуси получили более 600 предложений по изменению КоАП. Об этом сообщили в Палате представителей.  

Парламентарии получили более 600 предложений по изменению КоАП. Рассказываем какие

Речь идёт о предложениях от предприятий, общественных организаций, частных лиц, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Они касаются ответственности за нарушение ПДД, выгула и содержания домашних животных.

Напомним, Кодекс об административных правонарушениях облегчат. По оценкам экспертов, из него могут исключить 50 статей. Также планируется сократить число субъектов, имеющих право составлять административные протоколы. Сегодня их – 80.

Меры позволят сделать Кодекс более либеральным. Он будет направлен на профилактику правонарушений.   

Парламентарии получили более 600 предложений по изменению КоАП. Рассказываем какие

Светлана Любецкая, председатель Постоянной комиссии по законодательству Палаты представителей Национального собрания Беларуси:  
Очень большой упор и достаточно много усилий прилагается для того, чтобы проработать механизмы профилактики административных правонарушений. Также интенсивно ведется работа над проработкой компетенций органов, уполномоченных на составление административных протоколов, в сторону их снижения. Есть же такие ситуации, они на сегодня очевидны, когда орган, наделенный такой компетенцией составляет минимальное количество протоколов или вообще не обращается к этой административной практике. Какова необходимость сохранения этой компетенции?  

Парламентарии получили более 600 предложений по изменению КоАП. Рассказываем какие


Депутаты готовятся к весенней сессии. Новый законотворческий сезон  в Палате представителей откроется 2 апреля. Запланировано рассмотрение более 30 документов. Среди них – новая редакция закона о здравоохранении, о промышленной безопасности и перевозке грузов, о гидрометеорологической деятельности. Ожидается ратификация шести международных соглашений.  

Люди в материале: Светлана Любецкая

 
 
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Новости Беларуси. Парламентарии Беларуси получили более 600 предложений по изменению КоАП. Об этом сообщили в Палате представителей.   Речь идёт о предложениях...
 
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