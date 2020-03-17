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Парламентарии получили более 600 предложений по изменению КоАП. Рассказываем какие
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Парламентарии Беларуси получили более 600 предложений по изменению КоАП. Об этом сообщили в Палате представителей.
Речь идёт о предложениях от предприятий, общественных организаций, частных лиц, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Они касаются ответственности за нарушение ПДД, выгула и содержания домашних животных.
Меры позволят сделать Кодекс более либеральным. Он будет направлен на профилактику правонарушений.
Светлана Любецкая, председатель Постоянной комиссии по законодательству Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
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Новости Беларуси. Парламентарии Беларуси получили более 600 предложений по изменению КоАП. Об этом сообщили в Палате представителей. Речь идёт о предложениях...
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