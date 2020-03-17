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Рейтинг видимости белорусских сайтов в феврале 2020: от банков до недвижимости

17.03.2020 15:05 — Разное | Myfin  
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Источник материала: Myfin

​Рейтинг видимости белорусских сайтов в феврале 2020: от банков до недвижимости

Недвижимость

В сфере недвижимости лучше всего оптимизированы под поисковую выдачу Google и Яндекс Domovita.by, Gohome.by и Realt.by. Это связано с широтой охвата потребностей пользователей: ресурсы агрегируют предложения по покупке, продаже и аренде коммерческой и жилой недвижимости. При этом универсальные маркетплейсы, для которых недвижимость – лишь один из разделов, например, Kufar или Onliner, реже попадают в выдачу, однако все равно находятся в ТОПе благодаря высокому доверию поисковиков к их доменам.

Мобильные телефоны

Выделение отдельной категории мобильных телефонов позволило определить лидеров SEO-оптимизации в, наверное, самом динамичном сегменте электроники. И на первом месте оказался не 21vek.by, а Mobistore.by! Несмотря на то что магазин предлагает широкий ассортимент техники на продажу, именно мобильные телефоны являются разделом-флагманом в выдаче.

В ТОП-10 в итоге попали как сайты телекоммуникационных компаний (А1) и монобрендовые магазины (Xistore.by), так и продавцы всей техники под одной крышей (21vek.by, 5element.by, Sila.by).

Банки

В банковской тематике с пятой на третью строчку переместился Альфа-Банк (Alfabank.by), видимость которого увеличилась на 5,8% по сравнению с январем, а Белагропромбанк (Belapb.by) и Идея Банк (Ideabank.by) сместились вниз, потеряв 0,62% и 0,34% соответственно.

Финансово-аналитические порталы

Ресурс Myfin.by остается лидером в тематике финансово-аналитических порталов, однако стоит упоминания тот факт, что в феврале сайту впервые за все время удалось преодолеть планку в 90% видимости.

Также Infobank.by обошел Benefit.by и вошел в тройку лидеров, прибавив 2,59%. Сайт Bankibel.by выбыл из ТОП-10. Его сменил Moneys.by, заняв сразу девятую позицию с показателем видимости 1,91%. Bankchart.by переместился на 10-ю позицию.

Сантехника

Изменения в сегменте сантехники за февраль следующие: Grandsanteh.by прибавил 0,52% к показателю видимости, что позволило обойти Fontann.by и оказаться на девятой строчке.

Садовая техника

В категории “Садовая техника” изменения коснулись с четвертой по десятую позиции. Сайт Agrox.by повысил свою видимость на 1,30%, что позволило обойти 50.by и переместиться на четвертую строчку рейтинга. Ресурс 7745.by потерял 1,98% видимости, за счет чегоKarcher-stuttgart.by переместился с седьмого на шестое место. За февраль F-park.by прибавил 2,15% и переместился на одну позицию вверх. Сайт Promotoblok.by выбыл из ТОП-10, и его место занял ресурс Vamaxtrade.by с 6,89% видимости.

Площадки по продаже автомобилей

В феврале Ab.onliner.by, потерявший в ноябре 17 позиций в рейтинге из-за смены структуры сайта, вернулся в ТОП-10 сразу на пятую позицию. Ресурс Newmotors.by обошел Forsage.by, прибавив 0,75% видимости, а Atlantm.by выбыл из списка.

Бытовая техника

В сегменте бытовой техники тройка лидеров осталась неизменной. Сайт 21vek.by с видимостью 82,78% продолжает удерживать первое место. На втором и третьем местах расположились 5element.by и Sila.by c разницей в 14,35%. Amd.by переместился на две позиции выше за счет прироста показателя видимости на 2,47%в феврале.

Электроника

В феврале на первое место вышел 21vek.by с общим показателем видимости в 65,58%, сместив 5element.by, который потерял за месяц 4,01%. Сайт Imarket.by прибавил 2,15%, что позволило переместиться с пятой на четвертую позицию. Ресурс 7745.by выбыл из ТОП-10, и на его место пришел Xistore.by, показатель видимости которого равен 5,60%.

Туризм

В сфере туризма заметный рост в 2,75% продемонстрировал сайт Rosting.by с общим показателем видимости в феврале 23,44%. Это позволило ему переместиться с шестой позиции на пятую, обойдя Alatantour.by, видимость которого – 22,89%.

Мебель

В мебельной тематике на первом месте продолжает удерживаться 21vek.by с показателем видимости 67,18%. Распределение остальных мест в феврале изменилось: Nm-shop.by переместился с третьей позиции на вторую, прибавив 2,20%,Mebelblizko.by вышел на четвертое место, обойдя Ami.by. Termebel.by поднялся на шестую позицию за счет роста на 1,58%, а Dom35.by поднялся с десятого на седьмое место благодаря падению показателей у конкурентов.


Видимость сайта – это метрика, отражающая долю показов, которую получил ресурс в поисковой выдаче по конкретной тематике. На данный момент анализ этого показателя – наиболее оптимальный способ отслеживания результатов продвижения.

Более подробно ознакомиться с методологией исследований, а также со статистикой видимости сайтов за другие месяцы можно здесь.

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Вороновская газета
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Полымя
Единство
Новости Дзержинска
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