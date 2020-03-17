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В Могилеве скорая с включенными маячками поехала на красный и сбила пьяного пешехода

17.03.2020 15:03 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Автомобиль скорой помощи сбил пешехода в Могилеве, сообщили в Следственном комитете.


Фото: СК

По данным следствия, 13 марта около 15.40 водитель скорой ехал с включенными маячками синего цвета и специальным звуковым сигналом по улице Якубовского. На регулируемом перекрестке с улицей Пысина он поехал на красный и сбил 51-летнего мужчину, который переходил дорогу на разрешающий сигнал светофора.

В результате ДТП мужчина получил тяжелые травмы и был госпитализирован. В момент аварии он находился в состоянии алкогольного опьянения.


Фото: СК

Следователи просят граждан, ставших очевидцами данного происшествия, сообщить имеющуюся у них информацию по телефонам: 8 0222 23−05−00 и 8 0222 29−81−80.

 
Теги: Могилев
 
 
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