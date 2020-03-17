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В Могилеве скорая с включенными маячками поехала на красный и сбила пьяного пешехода
Источник материала: Tut.by
Автомобиль скорой помощи сбил пешехода в Могилеве,
По данным следствия, 13 марта около 15.40 водитель скорой ехал с включенными маячками синего цвета и специальным звуковым сигналом по улице Якубовского. На регулируемом перекрестке с улицей Пысина он поехал на красный и сбил 51-летнего мужчину, который переходил дорогу на разрешающий сигнал светофора.
В результате ДТП мужчина получил тяжелые травмы и был госпитализирован. В момент аварии он находился в состоянии алкогольного опьянения.
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Мужчина получил тяжелые травмы и был госпитализирован.
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