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Дмитрий Мезенцев на выставке «Путь к Победе»: Очень важно говорить с почитанием о том подвиге
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В Национальной библиотеке Беларуси открылась историко-документальная выставка «Путь к Победе», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Дмитрий Мезенцев, Чрезвычайный и Полномочный посол России в Беларуси:
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Новости Беларуси. В Национальной библиотеке Беларуси открылась историко-документальная выставка «Путь к Победе», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. ...
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