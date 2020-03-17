Дмитрий Мезенцев на выставке «Путь к Победе»: Очень важно говорить с почитанием о том подвиге

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В Национальной библиотеке Беларуси открылась историко-документальная выставка «Путь к Победе», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.





Дмитрий Мезенцев, Чрезвычайный и Полномочный посол России в Беларуси:

Очень важно, чтобы мы сохраняли не просто уважение, говорили с почитанием о том подвиге. Чтобы мы старались сопереживать, не забывая помнить и понимать масштаб тех событий, к которым были люди причастны.



