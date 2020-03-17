В Славгородском районе фура насмерть сбила пешехода

Источник материала: Tut.by

Мужчина погиб под колесами большегруза в Славгородском районе. Об этом сообщили в ГАИ УВД Могилевского облисполкома.





Авария произошла 16 марта, в 20.35, в деревне Ректа. По информации инспекторов, 55-летний водитель МАЗа ехал по улице Московской и сбил переходившего дорогу в неустановленном месте 50-летнего местного жителя.

В результате ДТП пешеход от полученных травм умер на месте происшествия. В ГАИ отметили, что световозвращающими элементами мужчина обозначен не был.