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В Славгородском районе фура насмерть сбила пешехода

17.03.2020 15:58 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Мужчина погиб под колесами большегруза в Славгородском районе. Об этом сообщили в ГАИ УВД Могилевского облисполкома.


Авария произошла 16 марта, в 20.35, в деревне Ректа. По информации инспекторов, 55-летний водитель МАЗа ехал по улице Московской и сбил переходившего дорогу в неустановленном месте 50-летнего местного жителя.

В результате ДТП пешеход от полученных травм умер на месте происшествия. В ГАИ отметили, что световозвращающими элементами мужчина обозначен не был.

 
 
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Авария произошла 16 марта, в 20.35, в деревне Ректа.
 
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