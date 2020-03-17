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В Славгородском районе фура насмерть сбила пешехода
Источник материала: Tut.by
Мужчина погиб под колесами большегруза в Славгородском районе. Об этом
Авария произошла 16 марта, в 20.35, в деревне Ректа. По информации инспекторов, 55-летний водитель МАЗа ехал по улице Московской и сбил переходившего дорогу в неустановленном месте 50-летнего местного жителя.
В результате ДТП пешеход от полученных травм умер на месте происшествия. В ГАИ отметили, что световозвращающими элементами мужчина обозначен не был.
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Авария произошла 16 марта, в 20.35, в деревне Ректа.
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