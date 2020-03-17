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Производство в сельском хозяйстве в январе-феврале выросло на 6 процентов

17.03.2020 15:49 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

По информации Белстата, производство сельскохозяйственной продукции во всех категориях хозяйств январе-феврале выросло на 6% и составило 1,88 млрд рублей.

Производство продукции сельского хозяйства в феврале составило 924,4 млн рублей во всех категориях хозяйств, а в сельхозорганизациях — 897,5 млн рублей, что на 7,7% и на 8,3% больше, чем год назад соответственно.

Во всех категориях хозяйств было выращено за два месяца на 5% больше скота и птицы или 308,2 тыс. т, а молока — на 6,5% больше или 1,2 млн т.

В сельхозорганизациях в феврале было получено 144,1 тыс. т скота и птицы (+7,3% к февралю-2019) и 572,9 тыс. т молока (+8,6%). В январе-феврале производство скота и птицы увеличилось на 5,6% до 294,8 тыс. т, а молока — на 6,9% до 1,176 млн т.

В сельскохозяйственных организациях численность крупного рогатого скота составила 4,2 млн голов, или 99,1% к уровню 1 марта 2019 года, в том числе коров – 1,4 млн голов (100,2%). Численность свиней составила 2,6 млн голов, что на 3% больше, чем на соответствующую дату предыдущего года.

 
 
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По информации Белстата, производство сельскохозяйственной продукции во всех категориях хозяйств январе-феврале выросло на 6% и составило 1,88 млрд рублей.
 
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