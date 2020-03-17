Иван Лавринович: «Развитие Скиделя должно быть многоплановым»

Источник материала: Вороновская газета





На этом акцентировал внимание помощник Президента – инспектор по Гродненской области Иван Лавринович во время прямой телефонной линии и личного приема граждан в Скиделе.





– Пристальное внимание Скиделю обращено со стороны облисполкома и районного исполнительного комитета. В нынешнем году город примет областной фестиваль-ярмарку тружеников села “Дажынкі”. Подготовка к этому знаменальному событию началась в прошлом году и в нынешнем продолжается. Поставленные задачи решаются в полном объеме, – отметил Иван Лавринович.





По его словам, развитие Скиделя должно быть многоплановым. В городе-спутнике Гродно особенно важно в первую очередь создать рабочие места. В этом направлении много делается. Активно развивается малый бизнес. Около 34 миллионов рублей будет вложено в обновление города в рамках областной и районной программ. Эти средства в первую очередь будут использованы на ремонт объектов социальной сферы, дорог, благоустройство.

– Как показали прямая линия и личный прием, местная власть работает с людьми, умеет их слушать и слышать. К каждому вопросу необходимо подходить предметно. Люди должны быть уверены, что власть на местах детально разбирается в каждой ситуации, внимательна к решению каждой проблемы, – подчеркнул помощник Президента.

В ходе прямой линии и личного приема граждан к нему обратились жители не только Скиделя и Гродненского района, но и областного центра. Вопросы, которые были заданы, касались проблем ЖКХ, социальной сферы, выделения земельного участка для ведения личного подсобного хозяйства.





Жителя агрогородка Коптевка Гродненского района беспокоит отсутствие тротуара вдоль центральной улицы. Иван Лавринович поручил руководству райисполкома вместе с Коптевским сельсоветом изучить ситуацию.

– Необходимо принять меры, ведь агрогородок перспективный и вопрос важный, касается безопасности людей, и ему надо уделить внимание, – подчеркнул Иван Лавринович.

Гродненец обратился с просьбой провести благоустройство придомовых территорий по улице Мира. Помощник Президента поручил председателю Гродненского горисполкома совместно со службой ЖКХ решить вопрос в течение двух недель, встретиться с жильцами и принять соответствующее решение.





Скидельчанин попросил благоустроить улицу Некрасова. Она внесена в план благоустройства при подготовке города к «Дажынкам».

Житель деревни Лашевичи Гродненского района обратился с просьбой выделить ему земельный участок для ведения личного подсобного хозяйства.

– Если человек готов серьезно работать на земле, ему необходимо помогать. Таких людей нужно поддерживать, – подчеркнул Иван Лавринович.





Председатель Гродненского районного совета ОО «Белорусский союз ветеранов войны в Афганистане» высказал благодарность властям за оказанную помощь в сооружении памятника воинам-афганцам. Он также поднял вопрос медобслуживания воинов-интернационалистов. Сейчас они имеют возможность проходить реабилитацию в Боровлянах, а хотели бы в Гродно.





– Все вопросы взяты на контроль. Решать их необходимо оперативно и в установленные сроки. Каждый человек должен быть услышан. Ни одна ситуация не останется без внимания, – заверил Иван Лавринович.

Татьяна ВАСИЛЁВКИНА

Фото: Артем ТУРЛАЙ https://grodnonews.by