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Иван Лавринович: «Развитие Скиделя должно быть многоплановым»

17.03.2020 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Иван Лавринович: «Развитие Скиделя должно быть многоплановым»

На этом акцентировал внимание помощник Президента – инспектор по Гродненской области Иван Лавринович во время прямой телефонной линии и личного приема граждан в Скиделе.

Иван Лавринович: «Развитие Скиделя должно быть многоплановым»

– Пристальное внимание Скиделю обращено со стороны облисполкома и районного исполнительного комитета. В нынешнем году город примет областной фестиваль-ярмарку тружеников села “Дажынкі”. Подготовка к этому знаменальному событию началась в прошлом году и в нынешнем продолжается. Поставленные задачи решаются в полном объеме, – отметил Иван Лавринович.

Иван Лавринович: «Развитие Скиделя должно быть многоплановым»

По его словам, развитие Скиделя должно быть многоплановым. В городе-спутнике Гродно особенно важно в первую очередь создать рабочие места. В этом направлении много делается. Активно развивается малый бизнес. Около 34 миллионов рублей будет вложено в обновление города в рамках областной и районной программ. Эти средства в первую очередь будут использованы на ремонт объектов социальной сферы, дорог, благоустройство.

– Как показали прямая линия и личный прием, местная власть работает с людьми, умеет их слушать и слышать. К каждому вопросу необходимо подходить предметно. Люди должны быть уверены, что власть на местах детально разбирается в каждой ситуации, внимательна к решению каждой проблемы, – подчеркнул помощник Президента.

В ходе прямой линии и личного приема граждан к нему обратились жители не только Скиделя и Гродненского района, но и областного центра. Вопросы, которые были заданы, касались проблем ЖКХ, социальной сферы, выделения земельного участка для ведения личного подсобного хозяйства.

Иван Лавринович: «Развитие Скиделя должно быть многоплановым»

Жителя агрогородка Коптевка Гродненского района беспокоит отсутствие тротуара вдоль центральной улицы. Иван Лавринович поручил руководству райисполкома вместе с Коптевским сельсоветом изучить ситуацию.

– Необходимо принять меры, ведь агрогородок перспективный и вопрос важный, касается безопасности людей, и ему надо уделить внимание, – подчеркнул Иван Лавринович.

Гродненец обратился с просьбой провести благоустройство придомовых территорий по улице Мира. Помощник Президента поручил председателю Гродненского горисполкома совместно со службой ЖКХ решить вопрос в течение двух недель, встретиться с жильцами и принять соответствующее решение.

Иван Лавринович: «Развитие Скиделя должно быть многоплановым»

Скидельчанин попросил благоустроить улицу Некрасова. Она внесена в план благоустройства при подготовке города к «Дажынкам».

Житель деревни Лашевичи Гродненского района обратился с просьбой выделить ему земельный участок для ведения личного подсобного хозяйства.

– Если человек готов серьезно работать на земле, ему необходимо помогать. Таких людей нужно поддерживать, – подчеркнул Иван Лавринович.

Иван Лавринович: «Развитие Скиделя должно быть многоплановым»

Председатель Гродненского районного совета ОО «Белорусский союз ветеранов войны в Афганистане» высказал благодарность властям за оказанную помощь в сооружении памятника воинам-афганцам. Он также поднял вопрос медобслуживания воинов-интернационалистов. Сейчас они имеют возможность проходить реабилитацию в Боровлянах, а хотели бы в Гродно.

Иван Лавринович: «Развитие Скиделя должно быть многоплановым»

– Все вопросы взяты на контроль. Решать их необходимо оперативно и в установленные сроки. Каждый человек должен быть услышан. Ни одна ситуация не останется без внимания, – заверил Иван Лавринович.

Татьяна ВАСИЛЁВКИНА
Фото: Артем ТУРЛАЙ
https://grodnonews.by

 
Теги: Гродно
 
 
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На этом акцентировал внимание помощник Президента – инспектор по Гродненской области Иван Лавринович во время прямой телефонной линии и личного приема...
 
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