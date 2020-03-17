Лукашенко с чиновниками подвел итоги за 2019 год: Реагируем на любой шорох. Так быть не должно

Источник материала: Виртуальный Брест

Александр Лукашенко 17 марта провел совещание об итогах социально-экономического развития страны за 2019 год и оценке результатов пятилетки. На совещании было около 50 человек — практически весь состав правительства , руководство парламента и Администрации президента, губернаторы. Об этом сообщает пресс-служба президента.

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«Хвалиться особо нечем»

Перед совещанием президент проанализировал представленные ему документы. «Хвалиться особо нечем», — резюмировал он.

По его словам, с одной стороны, обеспечен рост реальных располагаемых доходов населения, в том числе заработной платы, пенсий, на 6%, достигнут низкий уровень инфляции в целом по стране — 4,7%. В непростых условиях на треть удалось нарастить золотовалютные резервы и даже несколько снизить валовой внешний долг.

С другой — не достигнуты четыре из семи важнейших показателей, по которым оценивается эффективность деятельности правительства и Национального банка. Речь идет о наращивании экспорта, притоке иностранных инвестиций, росте производительности труда и увеличении валового внутреннего продукта.

«Прирост 1,2%, мягко говоря, — очень скромный результат», — заметил Александр Лукашенко.

Он констатировал, что рост заработной платы уже третий год подряд значительно опережает рост производительности труда. «Интересно, еще долго может сохраняться такая тенденция? Или кто-то считает, что сможет обмануть законы экономики?» — поинтересовался Лукашенко.

«Реагируем на любой шорох»

Президент обратил внимание, что ключевые проблемы, которые сдерживают возможности белорусской экономики, устраняются слишком медленно.

— Больше всего меня настораживает, что устранение ключевых проблем, которые сдерживают возможности экономики, идет слишком медленно. Боюсь, что формально. Экономика не достигла такой степени устойчивости, чтобы уверенно противостоять влиянию извне: политическим настроениям, внешним шокам и иного рода потрясениям, — сказал Александр Лукашенко.

По его словам, в государстве слишком много внимания уделяют тому, по какой цене будут покупать нефть и в каких объемах, какой курс валюты в странах — торговых партнерах, какие ограничения они вводят для Беларуси.

— Реагируем на любой шорох. Так быть не должно. Мы небольшая страна с открытой экономикой. Именно поэтому должны уметь гибко адаптироваться к объективным условиям, в которых живет окружающий нас мир, и уметь работать со всеми, — подчеркнул он.

«Мы не только не осваиваем новые рынки, но и теряем традиционные»

Набила оскомину и тема внешних рынков сбыта, сказал президент.

— Я не буду говорить о том, что экспорт в 2019 году провалили, приток импорта увеличивается, а валовой внутренний продукт вырос только за счет внутреннего спроса. Экспорт — приоритет пятилетки, а мы не только не осваиваем новые рынки, но и теряем традиционные. Я требую, чтобы премьер-министр отдельно доложил, в чем причины и что делается, чтобы исправить такое положение. Сегодня это вопрос нашего выживания. Отсюда все: и цены на нефть, и цены внутри страны, и курс белорусского рубля, — заявил он.

Особого внимания, отметил Александр Лукашенко, требует финансовое состояние организаций реального сектора. Но возможные решения не должны затрагивать бюджет. По его словам, эффективность работы, прежде всего госсектора, выше не стала.

— Это существенная часть экономики, и необходимы решительные меры, чтобы они были ее локомотивом, а не тяжким грузом. Подавляющее большинство районов должны иметь более высокие темпы развития, чтобы в нашем обществе не возникало разделительных линий по уровню доходов и качеству жизни населения, — подчеркнул президент.

Он не согласился с предложениями правительства по основным направлениям Программы социально-экономического развития Беларуси до 2025 года.

— Скажу откровенно: мер для ускоренного развития и достижения валового внутреннего продукта, как мы определялись, в примерно $ 100 млрд я там не увидел. Может, кто-то увидел — скажите. Все, что предложено, следовало сделать еще пять лет назад. Но по данному вопросу мы проведем отдельное совещание. Это не тема сегодняшнего глубокого анализа, — добавил он.

Глава государства попросил участников совещания не теоретизировать, а озвучивать конкретные недостатки и достижения прошлого года, самокритично и честно признаваться в недоработках.

— Не должно быть «наката» на правительство, а правительство не должно отпихиваться от тех замечаний и критики, которые сегодня прозвучат, — предупредил президент.