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В Слуцке отменяют ежегодный конкурс «Весенний вальс»
17.03.2020 — Разное | Слуцк Город
Источник материала: Слуцк Город
Районный хореографический смотр-конкурс «Весенний вальс», для которого старшеклассники из школ Слуцка готовят танцевальные номера, в этом году может не состояться. Об этом сообщили несколько источников, официально подтвердить информацию пока не удалось.
По информации SlutskGorod, ежегодный конкурс отменяется в связи с «неблагоприятной эпидемиологической ситуацией».
Кроме этого, в
Ранее
Slutsk-Gorod.by
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Районный хореографический смотр-конкурс «Весенний вальс», для которого старшеклассники из школ Слуцка готовят танцевальные номера, в этом году может не...
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