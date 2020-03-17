В Слуцке отменяют ежегодный конкурс «Весенний вальс»

Источник материала: Слуцк Город





Районный хореографический смотр-конкурс «Весенний вальс», для которого старшеклассники из школ Слуцка готовят танцевальные номера, в этом году может не состояться. Об этом сообщили несколько источников, официально подтвердить информацию пока не удалось.

По информации SlutskGorod, ежегодный конкурс отменяется в связи с «неблагоприятной эпидемиологической ситуацией».

Кроме этого, в группе «Слуцкий городской Дом культуры» сообщается о переносе концерта артиста Сергея Славянского с 16 марта на 21 апреля. Все купленные билеты остаются действительными.

Ранее стало известно о переносе постановки «Три плюс кот» - с 19 марта на 15 апреля.

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