В Могилеве коммунальники сносили старый сарай - и нашли чемодан советских денег

Источник материала: Tut.by

Во время сноса ветхих сараев в Могилеве коммунальники нашли чемодан, набитый советскими деньгами, сообщает ТРК «Могилев».





При сносе одного из сараев по улице Романова нашли чемодан, наполненный пачками трехрублевых советских купюр, рассказали в ЖРЭУ Ленинского района Могилева. Сосчитать деньги не удалось из-за покрывшей их плесени.

Такая же находка — в одном из дворов на улице Строителей: там 2700 советских рублей «трешками» хранились в обычных пакетах.

В Могилеве объявлен месячник по наведению порядка во дворах. В районах старой застройки сносят аварийные хозяйственные постройки. Когда-то их использовали для хранения дров и брикета до проведения в дома центрального отопления. Только по Ленинскому району Могилева снесли около 100 ветхих сараев. Работы продолжаются.