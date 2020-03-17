ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Коронавирус | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

В Могилеве коммунальники сносили старый сарай - и нашли чемодан советских денег

17.03.2020 16:40 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Во время сноса ветхих сараев в Могилеве коммунальники нашли чемодан, набитый советскими деньгами, сообщает ТРК «Могилев».


При сносе одного из сараев по улице Романова нашли чемодан, наполненный пачками трехрублевых советских купюр, рассказали в ЖРЭУ Ленинского района Могилева. Сосчитать деньги не удалось из-за покрывшей их плесени.

Такая же находка — в одном из дворов на улице Строителей: там 2700 советских рублей «трешками» хранились в обычных пакетах.

В Могилеве объявлен месячник по наведению порядка во дворах. В районах старой застройки сносят аварийные хозяйственные постройки. Когда-то их использовали для хранения дров и брикета до проведения в дома центрального отопления. Только по Ленинскому району Могилева снесли около 100 ветхих сараев. Работы продолжаются.

 
Теги: Могилев
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Чемодан, наполненный пачками трехрублевых советских купюр, нашли на улице Романова.
 
Новости дня
Новости разные
 
Иван Лавринович: «Развитие Скиделя должно быть многоплановым»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

16.03.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
17.03.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика