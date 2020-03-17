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В Могилеве коммунальники сносили старый сарай - и нашли чемодан советских денег
Источник материала: Tut.by
Во время сноса ветхих сараев в Могилеве коммунальники нашли чемодан, набитый советскими деньгами,
При сносе одного из сараев по улице Романова нашли чемодан, наполненный пачками трехрублевых советских купюр, рассказали в ЖРЭУ Ленинского района Могилева. Сосчитать деньги не удалось из-за покрывшей их плесени.
Такая же находка — в одном из дворов на улице Строителей: там 2700 советских рублей «трешками» хранились в обычных пакетах.
В Могилеве объявлен месячник по наведению порядка во дворах. В районах старой застройки сносят аварийные хозяйственные постройки. Когда-то их использовали для хранения дров и брикета до проведения в дома центрального отопления. Только по Ленинскому району Могилева снесли около 100 ветхих сараев. Работы продолжаются.
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Чемодан, наполненный пачками трехрублевых советских купюр, нашли на улице Романова.
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