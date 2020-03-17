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«Сталкиваются с тяжёлой работой, постоянной головной болью». Почему в журналистике после ВУЗа остаются немногие. Мнение Ларисы Гринько
Источник материала: СТВ
Телеведущая откровенно рассказала о себе и своей работе в программе
Вадим Щеглов, ведущий СТВ:
Лариса Гринько, телеведущая:
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«Сталкиваются с тяжёлой работой, постоянной головной болью». Почему в журналистике после ВУЗа остаются немногие. Мнение Ларисы Гринько
Телеведущая откровенно рассказала о себе и своей работе в программе «В людях». Вадим Щеглов, ведущий СТВ:На журфаке, по-прежнему, большие конкурсы. Но в саму...
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