«Сталкиваются с тяжёлой работой, постоянной головной болью». Почему в журналистике после ВУЗа остаются немногие. Мнение Ларисы Гринько

Источник материала: СТВ

Телеведущая откровенно рассказала о себе и своей работе в программе «В людях» .

Вадим Щеглов, ведущий СТВ:

На журфаке, по-прежнему, большие конкурсы. Но в саму профессию, в журналистику, идут единицы после окончания факультета журналистики. На Ваш взгляд, почему так?





Лариса Гринько, телеведущая:

Ну, может быть, как бы, фактор разочарования, неоправданные надежды. Вот почему-то все думают, что они будут заниматься либо новостями культуры, что-то такое, причислить себя к элитарной категории населения. А, на самом деле,они сталкиваются с тяжёлой работой, постоянной головной болью. Потому что быть на плаву – это очень и очень серьёзно, и ответственно. И когда они сталкиваются, наверное, с реальностью, приходит какое-то разочарование. Кроме того, наверное, и по деньгам то же самое.