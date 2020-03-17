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«Сталкиваются с тяжёлой работой, постоянной головной болью». Почему в журналистике после ВУЗа остаются немногие. Мнение Ларисы Гринько

17.03.2020 16:35 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Телеведущая откровенно рассказала о себе и своей работе в программе «В людях».

Вадим Щеглов, ведущий СТВ:
На журфаке, по-прежнему, большие конкурсы. Но в саму профессию, в журналистику, идут единицы после окончания факультета журналистики. На Ваш взгляд, почему так?

«Сталкиваются с тяжёлой работой, постоянной головной болью». Почему в журналистике после ВУЗа остаются немногие. Мнение Ларисы Гринько

Лариса Гринько, телеведущая:
Ну, может быть, как бы, фактор разочарования, неоправданные надежды. Вот почему-то все думают, что они будут заниматься либо новостями культуры, что-то такое, причислить себя к элитарной категории населения. А, на самом деле,они сталкиваются с тяжёлой работой, постоянной головной болью. Потому что быть на плаву – это очень и очень серьёзно, и ответственно. И когда они сталкиваются, наверное, с реальностью, приходит какое-то разочарование. Кроме того, наверное, и по деньгам то же самое.  

Люди в материале: Лариса Гринько

 
Теги: Новости
 
 
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Телеведущая откровенно рассказала о себе и своей работе в программе «В людях». Вадим Щеглов, ведущий СТВ:На журфаке, по-прежнему, большие конкурсы. Но в саму...
 
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