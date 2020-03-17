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Литовцы открыли для белорусов дополнительный пункт пропуска

17.03.2020 16:30 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

Как сообщило посольство Беларуси, на литовско-белорусской границе действует дополнительный контрольно-пропускной пункт для белорусов, покидающих Литву.

«Вниманию граждан Республики Беларусь, планирующих выезд из Литовской Республики: с 9.00 17 марта 2020 года на белорусско-литовской границе действует дополнительный контрольно-пропускной пункт «Шальчининкай-Бенякони»», — сообщает посольство.

В данном пункте пропуска предусматривается возможность пешего перехода границы. Как рассказали в белорусском дипломатическом представительстве, в настоящий момент рассматривается возможность транспортировки выезжающих из Литвы белорусских граждан от «Бякони» до ближайшего населенного пункта на территории Беларуси.

Отметим, что гуманитарный коридор через Литву будет действовать по 18 марта, в четверг 19 марта въезд на территорию страны будет запрещен и транзитным путешественникам.

 
 
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Как сообщило посольство Беларуси, на литовско-белорусской границе действует дополнительный контрольно-пропускной пункт для белорусов, покидающих Литву.
 
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