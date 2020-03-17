Фёдор Повный: «Во всём, что батюшка делает, должна быть некая горячая заинтересованность, обжигающая других»

Источник материала: СТВ

Священник откровенно рассказал о себе и современной церкви в программе «В людях» .

Фёдор Повный, протоиерей, настоятель прихода храма Всех Святых города Минска:

Самый лучший способ донести веру до молодёжи сегодня – это самому священнику быть настоящим примером, быть пастырем, верным Христу. Быть, если хотите, слугой Господа и слугой каждому. Человек так устроен, что быстро пресыщается всеми удовольствиями мира.

И в наше время у многих молодых людей душа ищет настоящего: преданную и чистую любовь на всю жизнь, искреннюю любовь к делу, Родине, идеалам. И когда на жизненном пути встречается нам личность, мы всегда идём за ней. Видимо, и священнику следует прорастать в личность, особенно в наше время.

Да, есть такие приходы, где пожилые люди, в основном, старушки. Но поверьте, в том месте, где протекает моё пастырское служение, люди пожилого возраста – это музейные экспонаты. У нас очень много молодёжи и очень много детей.

Фёдор Повный: «Я всегда желаю любви жертвенной. Что это означает? Быть продолжением любимого или любимой»

Вадим Щеглов, ведущий СТВ:

Какой он – современный священник? Ведь понятно, что христианске каноны, они, собственно говоря, традиционные. Но ведь время сегодня диктует новые подходы, общество очень быстро меняется. Меняются и ценности. Каким сегодня должен быть священник, чтобы быть примером для остальных?





Фёдор Повный:

Мне думается, что в любом священнике главное – живая и действенная вера во Христа, проявляющаяся в молитве и благоговейном служении Богу, в любви к людям. Конечно, современный человек должен быть образованный, как и священник, человеком высокой культуры. Но наблюдается очень тревожный крен: когда за внешней религиозностью и образованностью упускается главное – духовная жизнь. Вот почему на этом фоне крайне важна ответственность священника за всё. И прежде всего, за каждое публичное слово. Особенно с амвона в храме. Поскольку неточно сформулированная мысль, произнесённая на проповеди в храме, тотчас может стать публичным достоянием и быть выставлена на осмеяние всей церкви. Во всём, что батюшка делает, должна быть некая горячая заинтересованность, обжигающая других. Вот так бы я сказал. Реальная вера. А не требоисправительство или, как мы говорим, требоотправление.

Фёдор Повный высказался о смартфонах в церкви

Вадим Щеглов:

А такие случаи есть?

Фёдор Повный:

Конечно, есть.