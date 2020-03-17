Источник материала: Новости Волковыска

Меткость стрельбы в городском парке решил потренировать учащийся колледжа из Волковыска. Более десяти прицельных выстрелов в сторону кассы танцевальной площадки из пневматического пистолета закончились нанесением серьезного материального ущерба и возбуждением уголовного дела.

Случаи, когда подростки развлекаются подобным образом, не единичны. Мишенью часто становятся автомобили или проезжающие троллейбусы. Так, несовершеннолетний минчанин взял без спроса пневматический пистолет у старшего брата и стал стрелять с балкона по припаркованным машинам. Звук разбитого стекла привлек внимание соседей, которые обратились в милицию. Нарушителя нашли, родителям пришлось возмещать нанесенный ущерб.

Есть факты, когда под обстрел попадают кошки, собаки, вороны или голуби. Им удар пневматическим шариком может нанести очень серьёзное ранение. Люди в прицел хулиганов тоже, к сожалению, попадают нередко.

Начальник отдела лицензионно-разрешительной работы управления профилактики МВД Дмитрий Язепчик напомнил , что вся «пневматика» делится на конструктивно сходные с оружием изделия, которые оружием не являются и, собственно, пневматическое оружие. Сегодня основная масса пневматических газобалонных пистолетов и револьверов, маломощных винтовок, реализуемых на рынках и в сети интернет – это конструктивно сходные с оружием изделия с дульной энергией до 3 Дж. Оружием оно не является и не имеет ограничений для оборота.

– Было бы ошибочным полагать, что пневматика – это обыкновенная игрушка, не способная причинить вред здоровью, – подчеркнул Дмитрий Язепчик. – Даже конструктивно сходное с пневматическим оружием изделие запросто может причинить серьезные телесные повреждения. Например, попадание в область шеи или головы может закончиться потерей слуха, зрения, либо вообще смертью. А это влечет уголовную ответственность. Такой шарик не только способен пробить кожу, но и проникнув в тело, повредить внутренние органы.

Не стоит забывать, что в республике запрещено носить и использовать пневматику в целях самообороны, а стрельба из нее в общественных местах, как правило, квалифицируется как хулиганство, подчеркнул Д.Язепчик.

В Минске был зарегистрирован случай, когда подросток серьезно травмировал девушку из пневматики. Ребята стреляли на пустыре, посчитав, что отошли на безопасное расстояние от потока прохожих. Однако шарик пролетел дальше, за кустарник, где в тот момент проходила девушка, которую никто не заметил. В результате судом парень был приговорен к ограничению свободы.

Следует отметить, что подавляющее большинство подобных происшествий происходит с использованием именно конструктивно сходных с пневматическим оружием изделий. То есть проблема не столько в опасности шариков, летящих на большой скорости под воздействием газа, сколько в слабой юридической грамотности обладателей «игрушек», их безответственности или отсутствии контроля.

– В этой связи хотелось бы обратиться к родителям, которые дарят, скажем, на день рождения, такие пистолеты. В первую очередь объясните детям и подросткам меры безопасности и возможные последствия шалостей. Но лучше всего лично присутствовать при стрельбе и контролировать ситуацию, – отметил начальник отдела организации работы инспекций по делам несовершеннолетних управления профилактики МВД Сергей Янковский.