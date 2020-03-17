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Очередная сессия Пинского районного Совета депутатов состоится 24 марта. Начало в 10.00

17.03.2020 — Разное | Полесская правда  
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Источник материала: Полесская правда

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Очередная сессия Пинского районного Совета депутатов состоится 24 марта. Начало в 10.00
В соответствии с планом работы Пинского районного Совета депутатов
Президиум Пинского районного Совета депутатов  назначил
на 24 марта текущего года в 10 часов
проведение восемнадцатой сессии Пинского районного Совета депутатов.

На сессии будут рассмотрены следующие  вопросы:

  1. «Об отчете председателя Пинского районного Совета депутатов о работе Пинского районного Совета депутатов и его органов в 2019 году».

Докл.: Гузич Иосиф Иванович, председатель Пинского районного Совета депутатов.

  1. «Отчет о деятельности депутата Пинского районного Совета депутатов двадцать восьмого созыва по Городищенскому избирательному округу № 6 Лозюка Вячеслава Ивановича».

Докл.: Лозюк Вячеслав Иванович, депутат районного Совета по Городищенскому избирательному округу № 6.

  1. «Об утверждении отчета об исполнении районного бюджета за 2019 год».

Докл.: Тумилович Татьяна Стефановна, начальник финансового отдела райисполкома.

  1. «Об изменении решения Пинского районного Совета депутатов от 27 декабря 2019 г. № 16-02».

Докл.: Тумилович Татьяна Стефановна, начальник финансового отдела райисполкома.

  1. «Об изменении границ сельских населенных пунктов Пинского района».

Докл.: Шабалина Ольга Сергеевна, начальник отдела  землеустройства райисполкома.

  1. Другие вопросы.

Сессия состоится по адресу: г. Пинск, ул. К. Маркса, 28. Начало регистрации в 9 часов 30 минут.

 
 
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> В соответствии с планом работы Пинского районного Совета депутатов Президиум Пинского районного Совета депутатов  назначил на 24 марта текущего года в 10 часов...
 
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