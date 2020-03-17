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Очередная сессия Пинского районного Совета депутатов состоится 24 марта. Начало в 10.00
17.03.2020 — Разное | Полесская правда
Источник материала: Полесская правда>
На сессии будут рассмотрены следующие вопросы:
Докл.: Гузич Иосиф Иванович, председатель Пинского районного Совета депутатов.
Докл.: Лозюк Вячеслав Иванович, депутат районного Совета по Городищенскому избирательному округу № 6.
Докл.: Тумилович Татьяна Стефановна, начальник финансового отдела райисполкома.
Докл.: Тумилович Татьяна Стефановна, начальник финансового отдела райисполкома.
Докл.: Шабалина Ольга Сергеевна, начальник отдела землеустройства райисполкома.
Сессия состоится по адресу: г. Пинск, ул. К. Маркса, 28. Начало регистрации в 9 часов 30 минут.
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> В соответствии с планом работы Пинского районного Совета депутатов Президиум Пинского районного Совета депутатов назначил на 24 марта текущего года в 10 часов...
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