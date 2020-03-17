Бизнес с пользой. Как социальное предпринимательство решает проблемы людей

Источник материала: Аргументы и факты

Одни разрабатывают и проектируют экзоскелеты и протезы, другие создают дом отдыха для пожилых людей, третьи решают проблему дополнительного образования, в том числе для людей с инвалидностью, пожилых, предоставляя возможность обучения, а остальные генерируют не менее значимые проекты. Эксперты в пресс-центре «АиФ» обсудили тему, затронув ряд актуальных вопросов, включая степень развития соцбизнеса в Беларуси, его возможности для общества, проблемы становления, отношения с органами власти, принятие Закона о социальном предпринимательстве, а также рассказали истории своих стартапов.

СЛОЖНЕЕ ДОБИТЬСЯ УСПЕХА

Проектам в сфере социального бизнеса сложнее добиться успеха. С одной стороны, предпринимателям нужно решить конкретную социальную проблему, с другой — создать товар или услугу, отвечающие потребностям рынка. Участники обсуждения отметили, что важно обратить внимание общественности, в том числе представителей органов власти, на то, что существует такое понятие, как социальное предпринимательство. Например, в Западной Европе пришли к пониманию того, что бизнес должен быть социальным, так как к этому явлению готово общество. У нас зарегистрировано более 200 социальных предприятий, количество которых постоянно растет, но, тем не менее, стоит отметить: что многие до сих пор не понимают, что это такое, зачем они нужны?



Оксана БЕРНАЦКАЯ. Фото: АиФ

Представитель школы социального предпринимательства «GOOD IMPACT» Оксана БЕРНАЦКАЯ обратила внимание, что такие предприятия создаются не в пику нашему обществу:

- Основные задачи социального предпринимателя - решать либо как минимум смягчать социальные проблемы в различных сферах жизни, но в то же время оставаться предприимчивым. Частный детский сад можно считать социальным предприятием в густонаселенном районе, так как существует большая очередь в немногочисленные государственные сады. Организация трудоустройства людей с инвалидностью не просто социализирует их, но и, главное, создает возможность обеспечивать себя самостоятельно.

НУЖНАЯ РАБОТА

Наиболее яркие проекты представили участники школы предпринимательства инженер Сергей Альшевский и фельдшер скорой медицинской помощи, студентка 6-го курса БГМУ Виктория Лукашова.

Новатор Сергей работает над созданием и организацией производства под своим брендом технически сложной и уникальной продукции: экзоскелетов и протезов. Идея о реабилитации людей разного возраста, в том числе перенесших инсульт, возникла внезапно. Прежде чем она появилась, он анализировал ситуацию, пока не осознал, как много вокруг таких людей.



Сергей АЛЬШЕВСКИЙ Фото: АиФ

Автор проекта по разработке технических средств по реабилитации Сергей АЛЬШЕВСКИЙ поделился своими мыслями:

- Многие смогут приобрести доступный, удобный и фукциональный экзоскелет. Устройство позволит обеспечить дееспособность руки: человек сумеет обслуживать себя в быту, выполнять легкую физическую работу, пользоваться инструментом. Много думаю над тем, как сделать модель простой и надежной. Уверен, что у меня получится завершить разработку и испытать его прототип в ближайшее время. Сегодня экзоскелет кисти руки готов на 90%. Все изделия будут изготавливаться под заказ, адаптируя их под запросы конкретного человека. Экзоскелет со временем будет совершенствоваться: появятся новые возможности, расширится функциональность. Также думаю о продвижении стартапа, но займусь этим позднее, когда будут реальные образцы. Рассчитываю на интерес людей и партнерство со стороны медицинского сообщества.

Разработчик в обсуждении подчеркнул, что тема технологий в сфере роботизации в мире очень актуальна:

- В западных странах, особенно в США, усиленно инвестируются средства в подобные разработки военных и гражданских объединений. Например, конкурс для разработчиков - робототехников «ANA Avatar» сулит победителю призовые в 10 млн долларов. Уже через 4 года ожидается появление более 100 новых предприятий, работающих в этой сфере. Технология востребована: она позволит, например, заменить человека роботом-аватаром во время выполнения опасных работ. Я планировал участвовать в этом проекте, но по ряду причин решил отказаться.



Виктория ЛУКАШОВА. Фото: АиФ

В разговорах периодически звучат темы: сложно найти сиделку или человека с необходимыми навыками по уходу за больным. Виктория ЛУКАШОВА создала проекты «Оранжерея» (Дом отдыха для пожилых людей) и «Заботкин» (Сервис поиска профессиональных сиделок), с помощью которых готова решить проблему отсутствия свободного времени и качественного ухода за пожилыми родителями работающих детей.

- Будучи фельдшером скорой помощи, часто оказываю медпомощь пожилым людям, вижу их страдания и условия жизни. Получается, что они доживают свой век, принося своим близким и родственникам много проблем. Уход за пожилыми и больными людьми – серьезное испытание как в физическом, так и моральном плане. Люди не знают, что в такой ситуации предпринять, кто поможет и сколько это стоит. В итоге никто не обращается за помощью, так как существуют определенные стереотипы в обществе, да и обратиться особо некуда. Профессиональная среда подтолкнула меня к идее проекта, помогла увидеть людей, медленно угасающих, а ведь они могли бы жить полноценной жизнью при нормальном уходе. В стране почти нет частных домов престарелых, а государственные учреждения в плачевном состоянии. Изначально предполагала организовать частный дом престарелых «Оранжерея», но позднее появился идея дополнительного проекта «Заботкин» - квалифицированный долговременный уход на дому. «Заботкин» прошёл в 1/4 финала крупнейшего конкурса социальных проектов в Беларуси Social weekend. Это будет первый в Беларуси сервис поиска профессиональных сиделок - сертифицированных специалистов по долговременному уходу, прошедших в обязательном порядке обучение неотложной помощи. Ведь, даже не имея медицинского образования, необходимо правильно оказать первую помощь. Сейчас в Беларуси есть агентства, которые являются лишь посредниками по подбору персонала: вам нужна няня, мы ее предоставим, а какие у нее навыки - это никого не волнует.

КАК ПОДДЕРЖАТЬ?

Андрей ПРОВОТОРОВ, ментор школы социального предпринимательства «GOOD IMPACT», куратор и наставник Сергея и Виктории, дополнил, что в целом предпринимательство испытывает проблемы, не говоря уже о его социальном направлении:



Андрей Провоторов. Фото: АиФ

- Ежегодно союз и конфедерация предпринимателей выносят свои предложения по изменениям и дополнениям существующих законов в сфере предпринимательства, отмечая, что около 20% из них доходят до чиновников и лишь 10% - это те, где хоть что-то предпринимается. Что же говорить о социальном предпринимательстве? Хорошо, что есть такая школа: создав ее, четыре неравнодушных человека показали, что проектами наших ребят можно гордиться. Задача «GOOD IMPACT» - как можно раньше вызвать заинтересованность общества и чиновников такими проектами. Инициативы Сергея Альшевского будут востребованы в мире. Автора охотно пригласят западные страны, когда дело дойдет до готового образца, а что же останется Беларуси? Проблематика школы и ее проектов широка. Начиная с отсутствия господдержки, как финансовой (займы, гранты, финансовая помощь), так и консультационной (по вопросам деятельности, обучения, содействия в обмене опытом, взаимодействия с другими организациями), и заканчивая непониманием важности проектов со стороны чиновников. Есть еще одна проблема - доступ к инфраструктуре. Необходима поддержка властей в области предоставления арендных помещений с низкой арендной платой, помощь с логистикой. Важно освободить от налогов суммы, которые тратят предприниматели на социальные инвестиции, необходимо разработать и внедрить отдельную от обычного ИП, ЧП, ООО, ОАО организационно-правовую форму для сферы бизнеса социального предпринимательства. Немаловажно оповещать общественность через государственные СМИ о ярких социальных проектах.