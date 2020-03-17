Бизнес с пользой. Как социальное предпринимательство решает проблемы людей

Одни разрабатывают и проектируют экзоскелеты и протезы, другие создают дом отдыха для пожилых людей, третьи решают проблему дополнительного образования, в том числе для людей с инвалидностью, пожилых, предоставляя возможность обучения, а остальные генерируют не менее значимые проекты. Эксперты в пресс-центре «АиФ» обсудили тему, затронув ряд актуальных вопросов, включая степень развития соцбизнеса в Беларуси, его возможности для общества, проблемы становления, отношения с органами власти, принятие Закона о социальном предпринимательстве, а также рассказали истории своих стартапов.
СЛОЖНЕЕ ДОБИТЬСЯ УСПЕХА
Проектам в сфере социального бизнеса сложнее добиться успеха. С одной стороны, предпринимателям нужно решить конкретную социальную проблему, с другой — создать товар или услугу, отвечающие потребностям рынка. Участники обсуждения отметили, что важно обратить внимание общественности, в том числе представителей органов власти, на то, что существует такое понятие, как социальное предпринимательство. Например, в Западной Европе пришли к пониманию того, что бизнес должен быть социальным, так как к этому явлению готово общество. У нас зарегистрировано более 200 социальных предприятий, количество которых постоянно растет, но, тем не менее, стоит отметить: что многие до сих пор не понимают, что это такое, зачем они нужны?
Представитель школы социального предпринимательства «GOOD IMPACT» Оксана БЕРНАЦКАЯ обратила внимание, что такие предприятия создаются не в пику нашему обществу:
- Основные задачи социального предпринимателя - решать либо как минимум смягчать социальные проблемы в различных сферах жизни, но в то же время оставаться предприимчивым. Частный детский сад можно считать социальным предприятием в густонаселенном районе, так как существует большая очередь в немногочисленные государственные сады. Организация трудоустройства людей с инвалидностью не просто социализирует их, но и, главное, создает возможность обеспечивать себя самостоятельно.
НУЖНАЯ РАБОТА
Наиболее яркие проекты представили участники школы предпринимательства инженер Сергей Альшевский и фельдшер скорой медицинской помощи, студентка 6-го курса БГМУ Виктория Лукашова.
Новатор Сергей работает над созданием и организацией производства под своим брендом технически сложной и уникальной продукции: экзоскелетов и протезов. Идея о реабилитации людей разного возраста, в том числе перенесших инсульт, возникла внезапно. Прежде чем она появилась, он анализировал ситуацию, пока не осознал, как много вокруг таких людей.
Автор проекта по разработке технических средств по реабилитации Сергей АЛЬШЕВСКИЙ поделился своими мыслями:
- Многие смогут приобрести доступный, удобный и фукциональный экзоскелет. Устройство позволит обеспечить дееспособность руки: человек сумеет обслуживать себя в быту, выполнять легкую физическую работу, пользоваться инструментом. Много думаю над тем, как сделать модель простой и надежной. Уверен, что у меня получится завершить разработку и испытать его прототип в ближайшее время. Сегодня экзоскелет кисти руки готов на 90%. Все изделия будут изготавливаться под заказ, адаптируя их под запросы конкретного человека. Экзоскелет со временем будет совершенствоваться: появятся новые возможности, расширится функциональность. Также думаю о продвижении стартапа, но займусь этим позднее, когда будут реальные образцы. Рассчитываю на интерес людей и партнерство со стороны медицинского сообщества.
Разработчик в обсуждении подчеркнул, что тема технологий в сфере роботизации в мире очень актуальна:
- В западных странах, особенно в США, усиленно инвестируются средства в подобные разработки военных и гражданских объединений. Например, конкурс для разработчиков - робототехников «ANA Avatar» сулит победителю призовые в 10 млн долларов. Уже через 4 года ожидается появление более 100 новых предприятий, работающих в этой сфере. Технология востребована: она позволит, например, заменить человека роботом-аватаром во время выполнения опасных работ. Я планировал участвовать в этом проекте, но по ряду причин решил отказаться.
В разговорах периодически звучат темы: сложно найти сиделку или человека с необходимыми навыками по уходу за больным. Виктория ЛУКАШОВА создала проекты «Оранжерея» (Дом отдыха для пожилых людей) и «Заботкин» (Сервис поиска профессиональных сиделок), с помощью которых готова решить проблему отсутствия свободного времени и качественного ухода за пожилыми родителями работающих детей.
- Будучи фельдшером скорой помощи, часто оказываю медпомощь пожилым людям, вижу их страдания и условия жизни. Получается, что они доживают свой век, принося своим близким и родственникам много проблем. Уход за пожилыми и больными людьми – серьезное испытание как в физическом, так и моральном плане. Люди не знают, что в такой ситуации предпринять, кто поможет и сколько это стоит. В итоге никто не обращается за помощью, так как существуют определенные стереотипы в обществе, да и обратиться особо некуда. Профессиональная среда подтолкнула меня к идее проекта, помогла увидеть людей, медленно угасающих, а ведь они могли бы жить полноценной жизнью при нормальном уходе. В стране почти нет частных домов престарелых, а государственные учреждения в плачевном состоянии. Изначально предполагала организовать частный дом престарелых «Оранжерея», но позднее появился идея дополнительного проекта «Заботкин» - квалифицированный долговременный уход на дому. «Заботкин» прошёл в 1/4 финала крупнейшего конкурса социальных проектов в Беларуси Social weekend. Это будет первый в Беларуси сервис поиска профессиональных сиделок - сертифицированных специалистов по долговременному уходу, прошедших в обязательном порядке обучение неотложной помощи. Ведь, даже не имея медицинского образования, необходимо правильно оказать первую помощь. Сейчас в Беларуси есть агентства, которые являются лишь посредниками по подбору персонала: вам нужна няня, мы ее предоставим, а какие у нее навыки - это никого не волнует.
КАК ПОДДЕРЖАТЬ?
Андрей ПРОВОТОРОВ, ментор школы социального предпринимательства «GOOD IMPACT», куратор и наставник Сергея и Виктории, дополнил, что в целом предпринимательство испытывает проблемы, не говоря уже о его социальном направлении:
- Ежегодно союз и конфедерация предпринимателей выносят свои предложения по изменениям и дополнениям существующих законов в сфере предпринимательства, отмечая, что около 20% из них доходят до чиновников и лишь 10% - это те, где хоть что-то предпринимается. Что же говорить о социальном предпринимательстве? Хорошо, что есть такая школа: создав ее, четыре неравнодушных человека показали, что проектами наших ребят можно гордиться. Задача «GOOD IMPACT» - как можно раньше вызвать заинтересованность общества и чиновников такими проектами. Инициативы Сергея Альшевского будут востребованы в мире. Автора охотно пригласят западные страны, когда дело дойдет до готового образца, а что же останется Беларуси? Проблематика школы и ее проектов широка. Начиная с отсутствия господдержки, как финансовой (займы, гранты, финансовая помощь), так и консультационной (по вопросам деятельности, обучения, содействия в обмене опытом, взаимодействия с другими организациями), и заканчивая непониманием важности проектов со стороны чиновников. Есть еще одна проблема - доступ к инфраструктуре. Необходима поддержка властей в области предоставления арендных помещений с низкой арендной платой, помощь с логистикой. Важно освободить от налогов суммы, которые тратят предприниматели на социальные инвестиции, необходимо разработать и внедрить отдельную от обычного ИП, ЧП, ООО, ОАО организационно-правовую форму для сферы бизнеса социального предпринимательства. Немаловажно оповещать общественность через государственные СМИ о ярких социальных проектах.