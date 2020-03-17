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Семья погибшего известного бизнесмена продает роскошный дом в Минске

17.03.2020 18:06 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Минске выставили на продажу большой коттедж со стильным интерьером, который принадлежит семье погибшего в 2019 году известного бизнесмена Евгения Новоселецкого. Смотрите, как он выглядит.

 


 

Двухэтажный дом находится в престижном районе коттеджной застройки за Национальной библиотекой. Особняк занимает площадь 655 квадратных метров. Из них жилая — 280.

 




В доме есть кухня-гостиная площадью больше 20 квадратных метров, 5 спален с санузлами, кабинет. Также в особняке предусмотрена отдельная комната для персонала. Интерьер дома выглядит так:









Дом полностью меблирован и укомплектован техникой. Тут также есть большой бассейн, спортзал и спа.

 


 

Участок 14,9 сотки полностью облагорожен (ландшафтный дизайн, автополив, подсветка, беседка, большая закрывающаяся терраса оснащена мебелью, зона барбекю), говорится в объявлении о продаже. Возможна долгосрочная аренда.

 


 

Цена в объявлении указана как договорная. Но можно предположить, что речь идет не об одном миллионе долларов.

 


 

Напомним, Евгений Новоселецкий в свое время входил в топ-200 самых известных бизнесменов по версии «Ежедневника». Он являлся инвестором и создателем этнокультурного комплекса «Наносы» на территории национального парка «Нарочанский». Также был акционером компании «Патио», которая контролирует сеть «5 элемент», одну из крупнейших в стране сетей магазинов электроники и бытовой техники. Погиб в начале 2019 года в автомобильной аварии.

 

Весной 2019 года семья Новоселецкого выставила на продажу также дом в «Наносах». Сами же «Наносы» уже несколько лет пытаются продать на аукционе, потому что компания — владелец комплекса признана банкротом.

 

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Теги: Минск
 
 
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