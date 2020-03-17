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Семья погибшего известного бизнесмена продает роскошный дом в Минске
Источник материала: Tut.by
В Минске выставили
Двухэтажный дом находится в престижном районе коттеджной застройки за Национальной библиотекой. Особняк занимает площадь 655 квадратных метров. Из них жилая — 280.
Дом полностью меблирован и укомплектован техникой. Тут также есть большой бассейн, спортзал и спа.
Участок 14,9 сотки полностью облагорожен (ландшафтный дизайн, автополив, подсветка, беседка, большая закрывающаяся терраса оснащена мебелью, зона барбекю), говорится в объявлении о продаже. Возможна долгосрочная аренда.
Цена в объявлении указана как договорная. Но можно предположить, что речь идет не об одном миллионе долларов.
Напомним, Евгений Новоселецкий в свое время входил в топ-200 самых известных бизнесменов по версии «Ежедневника». Он являлся инвестором и создателем этнокультурного комплекса «Наносы» на территории национального парка «Нарочанский». Также был акционером компании «Патио», которая контролирует сеть «5 элемент», одну из крупнейших в стране сетей магазинов электроники и бытовой техники. Погиб в начале 2019 года в автомобильной аварии.
Весной 2019 года семья Новоселецкого выставила на продажу также
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Особняк находится за Национальной библиотекой.
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