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Новости экономики за 17.03.2020

17.03.2020 17:59 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Где в 2020 году построят больше всего арендного жилья? Сколько в свете последних решений белорусы будут экономить при покупке электромобиля, и когда отечественные комбайны выйдут на поля Зимбабве? Деловые новости в программе Новости «24 часа» на СТВ.

НАЧАТА ОТПРАВКА ПАРТИИ БЕЛОРУССКИХ КОМБАЙНОВ В ЗИМБАБВЕ

Белорусские комбайны будут собирать урожай на африканском континенте. «Гомсельмаш» начинает отправку партии из 20 машин в Зимбабве. Техника будет отгружаться в несколько этапов на протяжении примерно двух недель. Первые пять единиц отправлены во вторник, еще столько же предполагается отгрузить в конце этой недели, остальные 10 – на следующей. До места назначения груз пойдет по морю. Предполагается, что в пути наши комбайны проведут от трех недель до месяца.

Новости экономики за 17.03.2020

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В Беларуси в 2020 году планируют построить 135 тыс квадратных метров арендного жилья

Люди в материале: Сергей Савицкий

 
 
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Новости Беларуси. Где в 2020 году построят больше всего арендного жилья? Сколько в свете последних решений белорусы будут экономить при покупке электромобиля, и...
 
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