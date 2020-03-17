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Минобразования: весенние школьные каникулы переноситься не будут
17.03.2020 — Разное | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
Такая информация появилась в
– В последнее время в интернете, в социальных сетях и мессенджерах появилась информация о переносе весенних каникул. Официально: график учебного процесса не изменяется. Никаких оснований для этого нет. Все учебные заведения должны работать в штатном режиме, – говорится в сообщении.
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Официальное решение было принято сегодня. Весенние школьные каникулы продлятся с 30 марта по 4 апреля. Такая информация появилась в в официальном Telegram-канале...
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