Минобразования: весенние школьные каникулы переноситься не будут

Источник материала: Вороновская газета





Официальное решение было принято сегодня. Весенние школьные каникулы продлятся с 30 марта по 4 апреля.

в официальном Telegram-канале Министерства образования Республики Беларусь. Такая информация появилась вTelegram-канале Министерства образования Республики Беларусь.

– В последнее время в интернете, в социальных сетях и мессенджерах появилась информация о переносе весенних каникул. Официально: график учебного процесса не изменяется. Никаких оснований для этого нет. Все учебные заведения должны работать в штатном режиме, – говорится в сообщении.