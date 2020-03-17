|
Умерла вдова первого космонавта Юрия Гагарина
Источник материала: Партизан
Жена первого космонавта планеты Юрия Гагарина - Валентина скончалась на 85-м году жизни.
Гагарина родилась 15 декабря 1935 года
Вдова первого космонавта планеты Юрия Гагарина Валентина Гагарина скончалась во вторник, 17 марта, на 85-м году жизни. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе российского Центра подготовки космонавтов (ЦПК).
"Сегодня Валентина Ивановна Гагарина скончалась", - сказали в пресс-службе.
Гагарина, в девичестве Горячева, родилась 15 декабря 1935 года. В декабре 2019 года она отметила свое 84-летие.
Свадьба Гагариных состоялась 27 октября 1957 года в Оренбурге, Юрий Гагарин был тогда военным летчиком, пишет
Напомним, появилась новая версия гибели Гагарина. Свою версию гибели первого космонавта рассказал его коллега Леонов.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Жена первого космонавта планеты Юрия Гагарина - Валентина скончалась на 85-м году жизни.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)