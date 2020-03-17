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Умерла вдова первого космонавта Юрия Гагарина

17.03.2020 18:32 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Жена первого космонавта планеты Юрия Гагарина - Валентина скончалась на 85-м году жизни.

Гагарина родилась 15 декабря 1935 года

Вдова первого космонавта планеты Юрия Гагарина Валентина Гагарина скончалась во вторник, 17 марта, на 85-м году жизни. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе российского Центра подготовки космонавтов (ЦПК).

"Сегодня Валентина Ивановна Гагарина скончалась", - сказали в пресс-службе.

Гагарина, в девичестве Горячева, родилась 15 декабря 1935 года. В декабре 2019 года она отметила свое 84-летие.

Свадьба Гагариных состоялась 27 октября 1957 года в Оренбурге, Юрий Гагарин был тогда военным летчиком, пишет korrespondent.net

Напомним, появилась новая версия гибели Гагарина. Свою версию гибели первого космонавта рассказал его коллега Леонов.
 
 
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Жена первого космонавта планеты Юрия Гагарина - Валентина скончалась на 85-м году жизни.
 
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