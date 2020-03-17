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Торговые сети - про товары, которые скупают белорусы, и планы на случай перебоев в поставках

17.03.2020 18:37 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Беларуси стали активнее покупать бакалею, некоторые средства личной гигиены, туалетную бумагу. Власти рекомендовали торговле воздержаться от акций, которые стимулируют продажи этих позиций. Торговые сети рассказали, как обстоят дела с востребованными товарами.


Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Покупательский спрос на товары длительного хранения наблюдается с конца прошлой недели. В этой ситуации власти рекомендовали торговле воздержаться от акций, которые стимулируют продажи этих позиций. Речь идет в том числе про макароны, крупы, консервы, растительное масло, мыло, спички, туалетную бумагу, чай, кофе, прокладки, подгузники. Рекомендация также касается социально значимых товаров, цены на которые власти могут регулировать до 90 дней в течение одного года (но с согласия ЕЭК этот срок можно продлить).

В торговых сетях подтверждают, что спрос на бакалею и средства личной гигиены вырос. В этой ситуации ритейлеры повышают отгрузку.

«В магазинах заметно вырос спрос на крупы и консервы. Сейчас мы стараемся своевременно пополнять центральный склад и осуществлять доставку в торговые объекты», — рассказывают в сети «Соседи».

Поставки товаров начали увеличивать с начала недели также в магазины «Евроопта». Отгрузка всего ассортимента в целом повысилась на 10−15%, а на товары повышенного спроса — 25−30%, отмечают представители ритейлера. Впрок в магазины в первую очередь завезли муку, крупы, консервы, макаронные изделия, муку, растительное масло и средства личной гигиены.

Помимо бакалеи, «Евроопт» увеличивает поставки импортных фруктов и овощей, их поставка идет без перебоев, отмечает ритейлер.

Запасы повысили прежде всего в крупных магазинах — там, где формат предполагает наличие большого склада. Прежде всего это касается гипер- и супермаркетов. Но больше товаров стало и в магазинах формата «у дома». При необходимости ритейлер готов увеличить частоту доставки.

Торговая сеть увеличила число заказов на фоне растущего спроса. Кроме того, сформирован повышенный страховой запас на случай перебоев в поставках из-за закрытия границ с другими странами или усиления таможенного мониторинга. Ритейлер застраховался от нерегулярных поставок товаров критического импорта.

«Чтобы обеспечить спрос, мы увеличили отгрузку товаров. Можем заверить: их хватит всем. Если понадобится, мы завезем и больше — проблем с поставками нет», — отмечают в сети «Евроопт».

В «Евроопте» отмечают, что активно взаимодействуют с МАРТ и Минздравом, чтобы «придерживаться последних рекомендаций по поддержанию запасов и профилактике инфекций». К примеру, перед началом смены проводится опрос сотрудников о состоянии здоровья. Все помещения и склады постоянно проходят дезинфекцию и проветривание. При этом ограничен контакт с водителями, которые прибывают на выгрузку из других стран.

 
 
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В Беларуси стали активнее покупать бакалею, некоторые средства личной гигиены, туалетную бумагу. Власти рекомендовали торговле воздержаться от акций, которые...
 
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