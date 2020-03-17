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Торговые сети - про товары, которые скупают белорусы, и планы на случай перебоев в поставках
Источник материала: Tut.by
В Беларуси стали активнее
Покупательский спрос на товары длительного хранения
В торговых сетях подтверждают, что спрос на бакалею и средства личной гигиены вырос. В этой ситуации ритейлеры повышают отгрузку.
«В магазинах заметно вырос спрос на крупы и консервы. Сейчас мы стараемся своевременно пополнять центральный склад и осуществлять доставку в торговые объекты», — рассказывают в сети «Соседи».
Поставки товаров начали увеличивать с начала недели также в магазины «Евроопта». Отгрузка всего ассортимента в целом повысилась на 10−15%, а на товары повышенного спроса — 25−30%, отмечают представители ритейлера. Впрок в магазины в первую очередь завезли муку, крупы, консервы, макаронные изделия, муку, растительное масло и средства личной гигиены.
Помимо бакалеи, «Евроопт» увеличивает поставки импортных фруктов и овощей, их поставка идет без перебоев, отмечает ритейлер.
Запасы повысили прежде всего в крупных магазинах — там, где формат предполагает наличие большого склада. Прежде всего это касается гипер- и супермаркетов. Но больше товаров стало и в магазинах формата «у дома». При необходимости ритейлер готов увеличить частоту доставки.
Торговая сеть увеличила число заказов на фоне растущего спроса. Кроме того, сформирован повышенный страховой запас на случай перебоев в поставках из-за закрытия границ с другими странами или усиления таможенного мониторинга. Ритейлер застраховался от нерегулярных поставок товаров критического импорта.
«Чтобы обеспечить спрос, мы увеличили отгрузку товаров. Можем заверить: их хватит всем. Если понадобится, мы завезем и больше — проблем с поставками нет», — отмечают в сети «Евроопт».
В «Евроопте» отмечают, что активно взаимодействуют с МАРТ и Минздравом, чтобы «придерживаться последних рекомендаций по поддержанию запасов и профилактике инфекций». К примеру, перед началом смены проводится опрос сотрудников о состоянии здоровья. Все помещения и склады постоянно проходят дезинфекцию и проветривание. При этом ограничен контакт с водителями, которые прибывают на выгрузку из других стран.
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В Беларуси стали активнее покупать бакалею, некоторые средства личной гигиены, туалетную бумагу. Власти рекомендовали торговле воздержаться от акций, которые...
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