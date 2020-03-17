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Тесты, проведенные в лабораториях Беларуси, полностью соответствуют нормативам ВОЗ
17.03.2020 — Разное | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
В РНПЦ эпидемиологии и микробиологии Республики Беларусь пришел ответ из Германии о том, что тесты, проведенные в лабораториях нашей страны полностью соответствуют нормативам ВОЗ,
Отметим, что в системе здравоохранения установлен порядок для проведения внешней оценки качества
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В РНПЦ эпидемиологии и микробиологии Республики Беларусь пришел ответ из Германии о том, что тесты, проведенные в лабораториях нашей страны полностью...
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