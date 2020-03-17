Тесты, проведенные в лабораториях Беларуси, полностью соответствуют нормативам ВОЗ

Источник материала: Вороновская газета

В РНПЦ эпидемиологии и микробиологии Республики Беларусь пришел ответ из Германии о том, что тесты, проведенные в лабораториях нашей страны полностью соответствуют нормативам ВОЗ,Telegram-канал министерства здравоохранения Беларуси.

Отметим, что в системе здравоохранения установлен порядок для проведения внешней оценки качества5 первых положительных и 10 отрицательных образцов были направлены по линии Глобальной сети наблюдения за гриппом в Сотрудничающий центр ВОЗ по возникающим инфекциям и биологическим угрозам (Институт им. Роберта Коха), Германия. Исследования образцов, проведенные в институте им. Роберта Коха полностью подтвердили полученный в РНПЦ результат.