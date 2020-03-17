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Тесты, проведенные в лабораториях Беларуси, полностью соответствуют нормативам ВОЗ

17.03.2020 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Тесты, проведенные в лабораториях Беларуси, полностью соответствуют нормативам ВОЗ

В РНПЦ эпидемиологии и микробиологии Республики Беларусь пришел ответ из Германии о том, что тесты, проведенные в лабораториях нашей страны полностью соответствуют нормативам ВОЗ, сообщает Telegram-канал министерства здравоохранения Беларуси.
 
Отметим, что в системе здравоохранения установлен порядок для проведения внешней оценки качества диагностики – 5 первых положительных и 10 отрицательных образцов были направлены по линии Глобальной сети наблюдения за гриппом в Сотрудничающий центр ВОЗ по возникающим инфекциям и биологическим угрозам (Институт им. Роберта Коха), Германия. Исследования образцов, проведенные в институте им. Роберта Коха полностью подтвердили полученный в РНПЦ результат.
 
 
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В РНПЦ эпидемиологии и микробиологии Республики Беларусь пришел ответ из Германии о том, что тесты, проведенные в лабораториях нашей страны полностью...
 
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