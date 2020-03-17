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Авиационное и железнодорожное сообщение между Беларусью и Москвой прерываться не будет
17.03.2020 — Разное | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
Авиационное и железнодорожное сообщение между Беларусью и Москвой прерываться не будет. Об этом,
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Авиационное и железнодорожное сообщение между Беларусью и Москвой прерываться не будет. Об этом, отвечая на вопрос корреспондента БЕЛТА, сообщил заведующий...
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