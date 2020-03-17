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Авиационное и железнодорожное сообщение между Беларусью и Москвой прерываться не будет

17.03.2020 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Авиационное и железнодорожное сообщение между Беларусью и Москвой прерываться не будет

Авиационное и железнодорожное сообщение между Беларусью и Москвой прерываться не будет. Об этом, отвечая на вопрос корреспондента БЕЛТА, сообщил заведующий консульским отделом посольства Беларуси в России Александр Суворов.

https://www.belta.by/

 
 
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Авиационное и железнодорожное сообщение между Беларусью и Москвой прерываться не будет. Об этом, отвечая на вопрос корреспондента БЕЛТА, сообщил заведующий...
 
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