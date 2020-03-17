В Минске на площади Независимости обнаружили труп пенсионера

Источник материала: Аргументы и факты

Как стало известно, трагедия произошла днем 17 марта в Минске. По предварительным данным, на площади Независимости возле памятника Ленина стало плохо 74-летнему мужчине.

Со слов очевидцев, он почувствовал недомогание во время прогулки. По информации Следственного комитета, спасти мужчину не удалось. При наружном осмотре тела мужчины телесных повреждений не обнаружено, смерть пенсионера не носит криминального характера.

По факту смерти мужчины назначена судебно-медицинская экспертиза. Проводится проверка. Предположительно, у пенсионера произошла остановка сердца.