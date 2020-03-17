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Новая концепция и акцент на зоны активности. Фестиваль хмеля, солода и воды Lidbeеr-2020 пройдет в Лиде 5 сентября
17.03.2020 — Разное | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
Cтала известна дата проведения Дня города Лиды и фестиваля хмеля, солода и воды Lidbeеr-2020.
Мероприятия запланированы на 5 сентября, решение об этом сегодня подписал председатель Лидского райисполкома Сергей Ложечник. Такая информация размещена
Известно также, что у шестого по счету openair будет новая концепция проведения, акцент – на зоны активности, которых в этом году будет еще больше, чем в прошлом.
«Неповторимость Lidbeer в том, что Лида на целый день становится городом-фестивалем, в котором каждый гость хочет быть коренным жителем: оценить разнообразие фудкорта, поучаствовать с друзьями в многочисленных развлечениях и квестах. Фестиваль в городе, город-фестиваль – это то, что отличает Lidbeer от других», – отметили организаторы.
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Новая концепция и акцент на зоны активности. Фестиваль хмеля, солода и воды Lidbeеr-2020 пройдет в Лиде 5 сентября
Cтала известна дата проведения Дня города Лиды и фестиваля хмеля, солода и воды Lidbeеr-2020. Мероприятия запланированы на 5 сентября, решение об этом сегодня подписал...
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