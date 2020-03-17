ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Коронавирус | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Валерий Бельский: ни главу государства, ни Администрацию не удовлетворяет положение вещей в нашей экономике

17.03.2020 17:00 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Александр Лукашенко 17 марта провел совещание об итогах социально-экономического развития страны за 2019 год, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Экспорт в 2019 году провалили, приток импорта увеличивается». На совещании у Александра Лукашенко обсуждают итоги развития страны

Разговор по продолжительности вышел далеко за рамки запланированного и оказался достаточно жёстким. Перед правительством и Нацбанком поставлен ряд новых задач.

Валерий Бельский: ни главу государства, ни Администрацию не удовлетворяет положение вещей в нашей экономике

Валерий Бельский, заместитель главы Администрации Президента:
Конечно же, в первую очередь рассмотрена ситуация в промышленности. Ни главу государства, ни Администрацию не удовлетворяет то положение вещей, которое сложилось в этом сегменте нашей экономики. Рассмотрены вопросы развития жилищно-коммунального хозяйства, потому что, как было подчеркнуто, большинство претензий, жалоб, которые поступают от наших жителей, – это жалобы, которые касаются сферы ЖКХ.

Детальный разбор был в сфере строительства. И тут главой государства приняты дополнительные решения по ускорению развития строительной отрасли, прежде всего, строительство жилья. Первоочередное внимание уделено стимулированию и развитию экспорта, что особенно важно в свете той ситуации, которая сейчас сложилась в связи с так называемым закрытием границ. 

Рассматривались вопросы импортозамещения, поскольку это две стороны одной медали. Потому что баланс нашей внешнеторговой и внешнеэкономической деятельности зависит от этих параметров. Хотел бы отметить, что сохраняется стабильность экономическая, финансовая, но при этом предпринимаются действия, которые компенсируют те негативные аспекты нашего развития на внешнем контуре. 

Валерий Бельский: ни главу государства, ни Администрацию не удовлетворяет положение вещей в нашей экономике

Люди в материале: Александр Лукашенко, Валерий Бельский

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Александр Лукашенко 17 марта провел совещание об итогах социально-экономического развития страны за 2019 год, сообщили в программе Новости «24...
 
Новости дня
Новости разные
 
Новая концепция и акцент на зоны активности. Фестиваль хмеля, солода и воды Lidbeеr-2020 пройдет в Лиде 5 сентября
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

16.03.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
17.03.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика