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Валерий Бельский: ни главу государства, ни Администрацию не удовлетворяет положение вещей в нашей экономике
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Александр Лукашенко 17 марта провел совещание об итогах социально-экономического развития страны за 2019 год, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Разговор по продолжительности вышел далеко за рамки запланированного и оказался достаточно жёстким. Перед правительством и Нацбанком поставлен ряд новых задач.
Валерий Бельский, заместитель главы Администрации Президента:
Детальный разбор был в сфере строительства. И тут главой государства приняты дополнительные решения по ускорению развития строительной отрасли, прежде всего, строительство жилья. Первоочередное внимание уделено стимулированию и развитию экспорта, что особенно важно в свете той ситуации, которая сейчас сложилась в связи с так называемым закрытием границ.
Рассматривались вопросы импортозамещения, поскольку это две стороны одной медали. Потому что баланс нашей внешнеторговой и внешнеэкономической деятельности зависит от этих параметров. Хотел бы отметить, что сохраняется стабильность экономическая, финансовая, но при этом предпринимаются действия, которые компенсируют те негативные аспекты нашего развития на внешнем контуре.
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Валерий Бельский: ни главу государства, ни Администрацию не удовлетворяет положение вещей в нашей экономике
Новости Беларуси. Александр Лукашенко 17 марта провел совещание об итогах социально-экономического развития страны за 2019 год, сообщили в программе Новости «24...
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