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Припарковались крайне неудачно: огромная глыба снега упала прямо на авто, момент попал на видео

17.03.2020 17:00 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Новосибирске погода преподнесла крайне неприятный сюрприз автовладельцам, которые припарковали машины под заснеженной крышей. Снега на ней оказалось настолько много, что он не выдержал и огромной глыбой упал вниз. В итоге авто получили повреждения, а сам момент схода «лавины» с крыши сняли на видео очевидцы.

 
 
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