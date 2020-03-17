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Припарковались крайне неудачно: огромная глыба снега упала прямо на авто, момент попал на видео
Источник материала: Tut.by
В Новосибирске погода преподнесла крайне неприятный сюрприз автовладельцам, которые припарковали машины под заснеженной крышей. Снега на ней оказалось настолько много, что он не выдержал и огромной глыбой упал вниз. В итоге авто получили повреждения, а сам момент схода «лавины» с крыши сняли на видео очевидцы.
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Глыба была настолько тяжелой, что повредила четыре авто.
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