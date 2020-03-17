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Карпенко: весенние школьные каникулы переноситься не будут
Источник материала: Партизан
Весенние школьные каникулы переноситься не будут,
"В последнее время в интернете, в социальных сетях и мессенджерах появилась информация о переносе весенних каникул. Официально сообщаю: график учебного процесса не изменяется. Никаких оснований для этого нет. Все учебные заведения должны работать в штатном режиме", - сказал Игорь Карпенко.
Весенние школьные каникулы продлятся с 30 марта по 4 апреля.
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Весенние школьные каникулы переноситься не будут, сообщил корреспонденту БЕЛТА министр образования Игорь Карпенко.
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