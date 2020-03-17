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Лукашенко закупается книгами о том, как манипулировать людьми и жить без нефти

17.03.2020 18:15 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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На сайте госзакупок иной раз попадаются жемчужины: например, до 24 марта в одном из лотов ищут желающих пополнить президентскую библиотеку Беларуси книгами. Общая стоимость закупки не такая уж и высокая – 349 рублей; деньги уйдут из государственного бюджета. Но эта литература того стоит.

Вот так выглядит список книг:

  • «Книга успешного руководителя»;
  • «На крючке. Как создавать продукты, формирующие привычки», Нир Эяль;
  • «Волкодавы СМЕРШа. Тихая война», Олег Таругин;
  • «Хинд Сварадж или Индийское самоуправление», Мохандас Карамчанд Ганди;
  • «Эмоциональная гибкость: завоевать расположение коллег, управлять решениями партнеров», Керри Флеминг;
  • «Страна утраченной эмпатии : как советское прошлое влияет на российское настоящее», Алексей Рощин;
  • «Отрок», Сергей Проскурин;
  • «Чингисхан. Человек, завоевавший мир», Фрэнк Маклинн;
  • «Когда кончится нефть и другие уроки экономики», Константин Сонин;
  • «Война все спишет», Леонид Рабичев.

 
 
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На сайте госзакупок иной раз попадаются жемчужины: например, до 24 марта в одном из лотов ищут желающих пополнить президентскую библиотеку Беларуси книгами. Общая...
 
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