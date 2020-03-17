Лукашенко закупается книгами о том, как манипулировать людьми и жить без нефти

Источник материала: KYKY

На сайте госзакупок иной раз попадаются жемчужины: например, до 24 марта в одном из лотов ищут желающих пополнить президентскую библиотеку Беларуси книгами. Общая стоимость закупки не такая уж и высокая – 349 рублей; деньги уйдут из государственного бюджета. Но эта литература того стоит.

Вот так выглядит список книг:

«Книга успешного руководителя»;

«На крючке. Как создавать продукты, формирующие привычки», Нир Эяль;

«Волкодавы СМЕРШа. Тихая война», Олег Таругин;

«Хинд Сварадж или Индийское самоуправление», Мохандас Карамчанд Ганди;

«Эмоциональная гибкость: завоевать расположение коллег, управлять решениями партнеров», Керри Флеминг;

«Страна утраченной эмпатии : как советское прошлое влияет на российское настоящее», Алексей Рощин;

«Отрок», Сергей Проскурин;

«Чингисхан. Человек, завоевавший мир», Фрэнк Маклинн;

«Когда кончится нефть и другие уроки экономики», Константин Сонин;

«Война все спишет», Леонид Рабичев.