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Лукашенко закупается книгами о том, как манипулировать людьми и жить без нефти
Источник материала: KYKY>
На сайте госзакупок иной раз попадаются жемчужины: например, до 24 марта в одном из лотов
Вот так выглядит список книг:
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На сайте госзакупок иной раз попадаются жемчужины: например, до 24 марта в одном из лотов ищут желающих пополнить президентскую библиотеку Беларуси книгами. Общая...
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