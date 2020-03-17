ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Коронавирус | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Урсула фон дер Ляйен о закрытии границ ЕС: это не позволяет срочно обеспечить больницы необходимым оборудованием

17.03.2020 18:56 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости мира. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предупредила, что закрытие границ нанесет дополнительный социальный и экономический ущерб, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Почему закрывать границы не всегда выход? Мнение политиков ЕС

Урсула фон дер Ляйен о закрытии границ ЕС: это не позволяет срочно обеспечить больницы необходимым оборудованием

Урсула фон дер Ляйен, председатель Европейской комиссии:
Единый рынок должен функционировать. Это плохо, когда государства-члены (Евросоюза – прим. ред.) предпринимают односторонние действия, потому что это всегда вызывает эффект домино и не позволяет срочно обеспечить пациентов, больницы, медицинский персонал необходимым оборудованием.

Люди в материале: Урсула фон дер Ляйен

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости мира. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предупредила, что закрытие границ нанесет дополнительный социальный и экономический ущерб, сообщили в...
 
Новости дня
Новости разные
 
В Могилеве коммунальники нашли клад: 3 тысячи советских рублей
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

16.03.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
17.03.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика