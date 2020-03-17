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Урсула фон дер Ляйен о закрытии границ ЕС: это не позволяет срочно обеспечить больницы необходимым оборудованием
Источник материала: СТВ
Новости мира. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предупредила, что закрытие границ нанесет дополнительный социальный и экономический ущерб, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Урсула фон дер Ляйен, председатель Европейской комиссии:
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Урсула фон дер Ляйен о закрытии границ ЕС: это не позволяет срочно обеспечить больницы необходимым оборудованием
Новости мира. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предупредила, что закрытие границ нанесет дополнительный социальный и экономический ущерб, сообщили в...
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