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22-летний минчанин «развел» трех девушек на деньги на сайте знакомств

17.03.2020 19:01 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

22-летний минчанин «развел» трех девушек на деньги на сайте знакомств
Чужое фото, которое выкладывал парень, представляясь Максимом. © / МВД Республики Беларусь

Как стало известно, правоохранители задержали 22-летнего минчанина. Он подозревается в крупном мошенничестве. По данным МВД, молодой человек обманул минимум трех студенток, выманив у них около $4 тыс.

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По информации ведомства, на сайте знакомств парень создал страницу, используя фотографию, имя и фамилию другого реального человека. Представлялся Максимом Фроловым, окончившим престижный университет и работавшим управляющим в фирме своего дяди.

За несколько месяцев общения ему удалось войти в доверие к некоторым собеседницам. Минчанин сообщал им, что у него появились серьезные проблемы со здоровьем. Деньги просил взаймы и обещал вскоре вернуть. Если девушки отказывались помогать, резко прекращал переписку. Однако некоторые попались на уловку. Когда потерпевшие просили вернуть долг, молодой человек выдумывал новые проблемы, на решение которых якобы снова нужны деньги. При этом средства он тратил на собственные нужды, включая аренду жилья, покупку гаджетов и драгоценностей.

Молодой человек задержан. По факту мошенничества в крупном размере возбуждено уголовное дело. Правоохранители предполагают, что потерпевших может быть больше и сейчас занимаются их поиском.

 
Теги: знакомства
 
 
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