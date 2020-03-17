|
Кроссовер Audi столкнулся с трамваем в районе стадиона «Динамо»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Серьезное ДТП произошло в районе стадиона «Динамо» утром 17 марта, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Кроссовер Audi, двигаясь со стороны улицы Ленина, столкнулся с трамваем. Водитель решил развернуться, несмотря на запрещающий сигнал светофора, в результате чего въехал в попутно двигавшийся трамвай. Никто не пострадал.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Серьезное ДТП произошло в районе стадиона «Динамо» утром 17 марта, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Кроссовер Audi, двигаясь...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)