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Кроссовер Audi столкнулся с трамваем в районе стадиона «Динамо»

17.03.2020 18:10 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Серьезное ДТП произошло в районе стадиона «Динамо» утром 17 марта, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Кроссовер Audi столкнулся с трамваем в районе стадиона «Динамо»

Кроссовер Audi, двигаясь со стороны улицы Ленина, столкнулся с трамваем. Водитель решил развернуться, несмотря на запрещающий сигнал светофора, в результате чего въехал в попутно двигавшийся трамвай. Никто не пострадал.

Кроссовер Audi столкнулся с трамваем в районе стадиона «Динамо»

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Новости Беларуси. Серьезное ДТП произошло в районе стадиона «Динамо» утром 17 марта, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Кроссовер Audi, двигаясь...
 
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