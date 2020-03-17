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Минобразования: родители могут забрать ребенка из школы, проинформировав, где и с кем он будет

17.03.2020 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Минобразования: родители могут забрать ребенка из школы, проинформировав, где и с кем он будет

Минские школы и детские сады на карантин не уходят, однако во всех учреждениях образования усилены санитарно-профилактические меры, об этом сообщили корреспонденту агентства «Минск-Новости» в Министерстве образования Республики Беларусь.

Прежде всего рекомендует ограничить посещение учебных заведений посторонними, а при малейших признаках простудных заболеваний учащемуся или воспитаннику следует незамедлительно показаться врачу.

— По возможности в самих учреждениях необходимо ограничить передвижение. В частности, следить за тем, чтобы на переменах дети не скапливались, — прокомментировала пресс-секретарь ведомства Людмила Высоцкая.

Несмотря на то что школы и садики продолжают учить и воспитывать детей, многие мамы и папы решают освободить чадо от их посещения. В родительские чаты минских учреждений общего среднего образования классные руководители присылают памятки: если у ребенка даже незначительные признаки простуды и он просто денек-другой пережидает дома, все равно надо обращаться к врачу. Иначе без справки ученика не допустят к занятиям в коллективе. Объяснительная от мамы или папы уже не подойдет, как это было ранее.

По словам Л. Высоцкой, родители действительно имеют право забрать ребенка из школы. Для этого необходимо написать заявление. Количество пропущенных таким образом дней не регламентируется. Однако законные представители учащегося должны проинформировать классного руководителя, где и с кем будет проводить это время ребенок.

— Справка от врача нужна лишь в том случае, если ребенок в период отсутствия заболел, — отметили в Министерстве образования.

minsknews.by

 
Теги: Минск
 
 
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Минские школы и детские сады на карантин не уходят, однако во всех учреждениях образования усилены санитарно-профилактические меры, об этом сообщили...
 
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