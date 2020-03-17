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Около 300 лагерей для оздоровления детей будут работать во время весенних каникул

17.03.2020 18:12 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В Минской области для школьников готовят весеннюю оздоровительную кампанию во время каникул, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Около 300 лагерей для оздоровления детей будут работать во время весенних каникул

Для этого на базе учреждений общего среднего образования будут работать около 300 дневных лагерей. Охватить планируют почти 10 тысяч учащихся. Дотация из бюджета на оздоровление составит 426 тысяч рублей. Питание будет трехразовое с обязательным включением свежих овощей и фруктов.

Около 300 лагерей для оздоровления детей будут работать во время весенних каникул

Анастасия Филимонова, ведущий специалист Минского областного управления Республиканского центра по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения:
Зачисление учащихся в лагеря происходит строго по заявительному принципу с первоочередным предоставлением данного права для детей из многодетных и малообеспеченных семей, детей сирот и детей-инвалидов, а также учащихся, с которыми проводятся индивидуальная профилактическая работа.

Около 300 лагерей для оздоровления детей будут работать во время весенних каникул

Программу для школьников готовят насыщенную. Уклон – на оздоровление.

Около 300 лагерей для оздоровления детей будут работать во время весенних каникул

Люди в материале: Анастасия Филимонова

 
 
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Новости Беларуси. В Минской области для школьников готовят весеннюю оздоровительную кампанию во время каникул, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Для этого...
 
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