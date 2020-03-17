|
Около 300 лагерей для оздоровления детей будут работать во время весенних каникул
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В Минской области для школьников готовят весеннюю оздоровительную кампанию во время каникул, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Для этого на базе учреждений общего среднего образования будут работать около 300 дневных лагерей. Охватить планируют почти 10 тысяч учащихся. Дотация из бюджета на оздоровление составит 426 тысяч рублей. Питание будет трехразовое с обязательным включением свежих овощей и фруктов.
Анастасия Филимонова, ведущий специалист Минского областного управления Республиканского центра по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения:
Программу для школьников готовят насыщенную. Уклон – на оздоровление.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. В Минской области для школьников готовят весеннюю оздоровительную кампанию во время каникул, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Для этого...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)