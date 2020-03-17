Коллегия по уголовным делам Верховного суда Беларуси в выездном заседании вторую неделю рассматривает дело, по которому проходят 16 обвиняемых, в числе которых экс-заместитель госсекретаря Совбеза Андрей Втюрин, банкиры, бизнесмены, руководители госучреждений, передает корреспондент Sputnik во вторник из зала суда.

По состоянию на вторник 17 марта в суде допрошено чуть менее половины обвиняемых. Признательные показания дали два банкира – Эдуард Касперович и Андрей Подгорный, которые обвиняются в получении взяток на общую сумму не менее 860 тысяч долларов. Касперовича в суде допрашивали два дня, Подгорного – полтора.





Сегодня в суде начали допрашивать очередного обвиняемого – Михаила Пригару, представителя ИИУП "АМТ-Груп Интернешнл" (г. Минск), который обвиняется в даче взяток в общей сумме 285 тысяч долларов США. В суде Пригара рассказал, как давал взятки Касперовичу и Подгорному за решение вопросов о победе в конкурсе за поставку оборудования.









Пригара начал с того, что зачитал с листа признательные показания о том, как познакомился с Касперовичем, как передал ему первую взятку в 2016 году в размере 5 тысяч долларов. Следующая взятка, по его словам, была передана Касперовичу и Подгорному в размере 200 тысяч долларов. По словам обвиняемого, сумма "отката" за победу была определена в размере 10% от суммы сделки.





В конце своего выступления Пригара заявил, что решение о взятках он принимал самостоятельно, руководство и коллеги из его фирмы об этом ничего не знали.

Планируется, что сегодня в суде после перерыва могут начать допрашивать бывшего главу "Белтелекома Сергея Сиводедова.

Писал председателю КГБ

Пригара – один из пяти фигурантов дела, который заключил досудебное соглашение со следствием. Сегодня во время допроса в суде он заявил, что полностью выполнил условия соглашения. Фигурант дела пояснил суду, что помог изобличить директора "Информационно-вычислительного центра Минфина Беларуси Юрия Зданевича, которому предъявлено обвинение в получении взяток на сумму более 80 тысяч долларов.





В суде была озвучена информация о том, что по эпизоду со Зданевичем Пригара освобожден от уголовного преследования. Кроме этого, в суде была озвучена информация о том, что Пригара, находясь в "американке", писал явку с повинной на имя председателя КГБ.





Рассмотрение крупного коррупционного дела, по которому проходят 16 обвиняемых, в числе которых экс-заместитель госсекретаря Совбеза Андрей Втюрин, Сергей Сиводедов, который в момент задержания занимал должность гендиректора РУП "Белтелеком", замначальника главка Нацбанка Андрей Подгорный, начальник главка Нацбанка Игорь Кудасов, Верховный суд начал 10 марта.





Несмотря на то что судебный процесс в СМИ получил название "дело Втюрина", не этот обвиняемый получил самую большую сумму взяток, как следует из материалов дела. По данным КГБ, ему вменяется получение в общей сложности около 180 тысяч долларов.



