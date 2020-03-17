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Гомельчанка отсудила деньги у гостиницы. Суд обязал выплатить и компенсацию

17.03.2020 19:40 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Отель должен вернуть клиентке деньги и заплатить штраф

Cуд обязал гостиницу выплатить клиентке моральную компенсацию в 30 рублей, обществу защиты потребителей - возместить судебные расходы, пишет kp.by

 Cуд обязал гостиницу выплатить клиентке моральную компенсацию в 30 рублей, обществу защиты потребителей - возместить судебные расходы.

В гомельском суде рассмотрели иск городской организации «Белорусского общества защиты потребителей» к столичной гостинице. Организация защищала права гомельчанки Татьяны, которая останавливалась в Минске в отеле и посчитала, что с нее взяли лишние деньги.


Как уже рассказывала «КП», гомельчанка заселилась в гостиницу в 0.15, а выселилась в 11.45 в те же сутки. Татьяна много ездит по командировкам и знает, что в постановлении Совмина «Об утверждении Правил гостиничного обслуживания в Республике Беларусь» прописано: «Плата за проживание взимается в соответствии с единым расчетным часом с 12 часов текущих суток. При размещении до расчетного часа (с 0 до 12 часов) плата взимается за половину суток».



Но в столичном отеле - кстати, государственной структуре - заявили, что гомельчанка неправильно понимает закон, и взяли с нее полную стоимость номера за сутки. Татьяна принципиально решила добиваться справедливости - и в итоге пришлось обращаться в суд.

И вот недавно на основании закона «О защите прав потребителей» суд согласился с исковыми требованиями и постановил расторгнуть договор гостиницы с гомельчанкой - вернуть ей 61 рубль, которые Татьяна заплатила за номер. Также суд обязал гостиницу выплатить клиентке моральную компенсацию в 30 рублей, обществу защиты потребителей - возместить судебные расходы. Кроме того, гостиница оштрафована на 82 рубля и еще должна уплатить пошлину в доход государства в размере 84 рубля. Решение суда пока не вступило в законную силу.


- Я рада такому решению суда и хочу, чтобы о нем узнало как можно больше людей - ведь некоторые гостиницы обманывают клиентов, пользуясь незнанием закона, - отметила Татьяна.

Напомним, еще до решения суда «КП» обзванивала несколько столичных и гомельских гостиниц, и там нам тоже заявили, что при проживании с 0 до 12 часов придется заплатить полную сумму за сутки. Мы проверим, изменится ли ситуация после прецедента в Гомеле.
 
Теги: Гомель, Минск
 
 
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Отель должен вернуть клиентке деньги и заплатить штраф
 
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