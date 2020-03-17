Минспорта вывезет из Египта около 5 тысяч белорусских туристов

Белсату » рассказали, что туристы, которые сейчас отдыхают в этой стране, не останутся заблокированными. В Министерстве спорта и туризма Беларуси «» рассказали, что туристы, которые сейчас отдыхают в этой стране, не останутся заблокированными.





Правительство Египта с 19 марта прекращает авиасообщение и запрещает въезд иностранцев. Но белорусские туристы, которые сейчас находятся на территории Египта, смогут продолжать свой отдых, рассказал «Белсату» Виталий Грицевич, заместитель директора Департамента по туризму Минспорта.





«Власти Египта заявили, что авиапространство остается открытым для чартеров. Единственное условие – самолеты, которые будут прилетать, должны быть пустыми. Мы организовываем чартеры. Многие туристы могут даже не сокращать свои отпуска. По нашим подсчетам, в Египте около 5 тысяч граждан Беларуси. Основной оператор, работающий на этом направлении – «Teztour» – почти 3800 туристов», – рассказал «Белсату» Виталий Грицевич.









По чартерной программе вывозить белорусских туристов из Египта будут с 17 до 27 марта.





Кроме Египта, многие туристы из Беларуси отдыхают и в других странах. Например, в Арабских Эмиратах.





В Минспорта отмечают, что ведомство стремится оперативно реагировать на новые сообщения. Сейчас в ведомстве анализируют механизм возвращения наших граждан через российские аэропорты.





ОДнако ранее правительство России сообщило, что с 18 марта закрывает границы для всех иностранцев, в том числе и белорусов.