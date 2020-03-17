Чемпионат Беларуси по футболу стартует по расписанию

Источник материала: Tut.by

АБФФ приняло решение проводить матчи белорусского элитного дивизиона по намеченному календарю и в стандартном режиме, сообщается на сайте федерации .



19 марта брестское «Динамо» начнет защиту титула. Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Это решение было принято по итогам видеоконференции и консультаций с участием УЕФА, представителей 55 ассоциаций, правления Ассоциации европейских клубов, представителей европейских лиг и профсоюза игроков FIFPro, посвященной распространению вируса COVID-19.

Вместе с тем белорусская федерация футбола продолжает пристально следить за эпидемиологической обстановкой в Беларуси и за ее пределами и при необходимости примет соответствующие меры предосторожности.

Высшая лига стартует 19 марта . В первом туре БАТЭ сыграет в гостях с РЦОР-БГУ, а брестское «Динамо» примет «Смолевичи».

Солигорский «Шахтер» сыграет дома против «Торпедо-БелАЗа», а минское «Динамо» сразится с брестским «Рухом».

В других матчах сыграют «Белшина» и «Минск», «Слуцк» и «Славия», «Ислочь» и «Неман», а также «Витебск» и «Городея».

Брестское «Динамо» сыграет с БАТЭ в 10-м и 25-м турах, а минское «Динамо» с борисовчанами встретится в 15-м и 30-м.